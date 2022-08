Gerry Scotti ha di recente fatto una rivelazione scioccante e molto commovente su un evento traumatico vissuto in prima persona qualche anno fa. Ecco cosa ha raccontato.

Il noto e amatissimo conduttore tv Gerry Scotti ha sorpreso tutti i suoi fan con una rivelazione davvero dolorosa sul suo passato. Ospite nel salotto di Fedez a Muschio Selvaggio, podcast di successo trasmesso su Youtube, Gerry ha vuotato il sacco su un episodio molto triste vissuto in prima persona che ancora lo scuote nel profondo. Ecco di cosa si tratta.

Gerry Scotti (che ha di recente ricevuto una dedica molto importante nel giorno del suo compleanno) ha svelato una parte di sé finora sempre tenuta nascosta al grande pubblico, abituato a vederlo sorridente in tv. In realtà la vita dell’amato conduttore è stata tutt’altro che semplice. Tante le sfide che, negli anni, ha dovuto affrontare, tra cui la perdita dolorosissima di due delle persone più importanti della sua vita. Ecco cosa ha raccontato Gerry (riguardo a cui è trapelata di recente una notizia entusiasmante) ai microfoni di Muschio Selvaggio.

Gerry Scotti non trattiene l’emozione e svela uno dei più grandi dolori della sua vita

Intervistato da Fedez a Muschio Selvaggio, Gerry Scotti ha rivelato di aver dovuto affrontare la dolorosissima e inaspettata perdita dei suoi genitori, morti diversi anni fa nello stesso giorno.

Una perdita che ha colpito profondamente il noto conduttore tv, che ha sempre avuto un rapporto molto profondo sia con il padre che con la madre. “Nello stesso giorno ho perso mio papà e mia mamma”, ha raccontato commosso. “Uno se ne è andato di notte, l’altro di giorno”. E ha aggiunto: “non ho potuto fare niente per loro. Col tempo ho imparato che i soldi non ti comprano ciò di cui hai bisogno veramente”. Il fatto di non aver potuto fare niente per salvarli dalla morte è, per Gerry, “uno dei più grandi rimorsi che mi resta addosso e mi fa capire che il vero valore dei soldi: aiutano, sì, ma solo a togliersi qualche sfizio”.

I conduttore ha continuato a13 fare riferimento ai genitori lungo tutta l’intervista. In particolare ha riportato alla luce un dettaglio sconvolgente risalente a pochi giorni dopo la morte della madre e del padre. “Non ho vergogna a dirvi che quando ero nell’obitorio da mia madre una chiassosa compagnia di parenti del feretro vicino mi ha visto. Così sono venuti dentro con dei pezzi di carta e mi hanno detto: “Ci fai un autografo?” Io non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso. Poi ho guardato mia mamma…e ho firmato”. Un racconto davvero scioccante che ha però rivelato il buon carattere e l’innata gentilezza di Gerry, che nonostante il passare del tempo resta una delle icone indiscusse della televisione italiana.