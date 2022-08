Pranzo di Ferragosto a dieta? Ecco i consigli per non ingrassare

Scopri come mangiare senza pensieri al pranzo di Ferragosto anche se sei a dieta. I suggerimenti per vivere serenamente e senza troppe rinunce questa giornata.

Il pranzo di Ferragosto ti crea ansia perché sei a dieta e non sai come gestirti? Niente paura, in realtà mangiare bene è molto più semplice di quanto pensi e con i giusti accorgimenti potrai vivere questa giornata con serenità, mangiando con gusto e senza il peso dei sensi di colpa.

Basta infatti seguire un’alimentazione il più possibile bilanciata, non eccedere troppo con condimenti e dolci e il gioco è fatto. Ma vediamo più nel dettaglio come gestire al meglio il pranzo di Ferragosto per viverlo senza problemi e con la certezza di non togliere niente alla tua dieta.

Pranzo di Ferragosto a dieta: le regole d’oro che ti aiuteranno a restare in forma

Iniziamo con il dire che un singolo pranzo non può compromettere un lungo periodo di alimentazione corretta e bilanciata. Se si evitano abbuffate e si mangia per il piacere di farlo e per la convivialità è quindi possibile prendersi anche un giorno libero dalla dieta e godere a pieno del pranzo di Ferragosto.

Ovviamente parlandone prima con il nutrizionista e stabilendo così un piano d’azione generale. Se nonostante tutto, senti il bisogno di seguire delle regole per stare più serena, eccone alcune che possono tonarti davvero utili e rendere migliore la tua giornata.

Fare una colazione nutriente e bilanciata

La prima regola da seguire è quella di evitare di privarsi in anticipo del cibo. Saltare la colazione per tagliare delle calorie è infatti sbagliato. In primis perché arriveresti affamata al pranzo e subito dopo perché la prima colazione è quella che attiva il metabolismo e che se ben fatta spinge a sentire meno il bisogno di cibi sbagliati.

Se ti alzi presto è quindi consigliabile fare una colazione completa e bilanciata. Va bene sia un pancake proteico da abbinare ad un cappuccino che un avocado toast da consumare con un caffè nero. Se ti trovi fuori puoi optare per un caffè e un toast con doppio prosciutto mentre se hai voglia di qualcosa di dolce puoi gustare uno yogurt con frutta fresca e secca a casa e di un cappuccino di soia senza zucchero e una piccola frolla sei sei al bar. E se sei a corto di idee, ci sono tante colazioni estive tra cui scegliere quando sei a dieta.

Se ti alzi tardi va benissimo uno yogurt magro o un piccolo frutto da associare ad una manciata di frutta secca. In questo modo il pranzo di Ferragosto non rappresenterà una tentazione continua ma un momento da vivere con serenità.

Prediligere i cibi più sani

Se hai proprio voglia di mangiare bene puoi puntare sui cibi più sani e a base di proteine. Evita di mangiare pane tra i pasti, salta i fritti e concentrati su carne e verdure grigliate o sul secondo di pesce.

Se ci sono solo portate super condite e ricche, opta per porzioni piccole, individua il cibo più leggero e abbonda con quello. Cerca però di mangiare anche ciò che ti piace o ti ritroverai a fare tante rinunce a pranzo per poi cedere ad un abbuffata una volta a casa. Come già detto, mangiare bene per una volta non danneggerà il tuo metabolismo e ti consentirà di dargli un’accelerata che non fa mai male.

Evitare l’alcol e le bevande zuccherate

Un buon modo per evitare zuccheri inutili è quello di evitare l’alcol e di bere acqua. Così facendo non correrai il rischio di dimenticarti dei tuoi buoni propositi e, al contempo, potrai godere di ciò che mangi senza troppi pensieri.

E se la tentazione è tanta? Opta per un solo bicchiere da sorseggiare magari con il secondo piatto e quando hai già mangiato abbastanza da non innalzare troppo i livelli di zuccheri nel sangue.

Optare per le verdure e vivere al meglio il pranzo di Ferragosto a dieta

Le verdure sono ricche di fibre, saziano e aiutano a mangiare meglio. Se sono presenti, inseriscile nel tuo piatto e gustale con calma. In questo modo mangerai di più senza aumentare di troppo le calorie.

Ovviamente molto dipende da come sono preparate e condite. Detto ciò, restano comunque tra le portate che è preferibile gustare durante il pranzo di Ferragosto.

Limitare il dolce

Non evitare del tutto il dolce se ne hai voglia ma impara a limitarne il consumo, scegliendo una fetta piccola e da gustare con calma. E se i dolci sono di più, soffermati su quello più magro o su quello che preferisci. In questo modo mangerai bene senza fare rinunce e senza danneggiare i risultati ottenuti fino ad oggi.

Inoltre, puoi sempre prepararne tu uno che sia leggero ma al contempo goloso e portarlo per arricchire il pranzo. In questo modo avrai qualcosa da mangiare che ti fa sentire al sicuro, di cui avevi voglia da un po’ e che sai già com’è da un punto di vista calorico e nutrizionale.

Cenare con qualcosa di leggero

Dopo il pranzo, potresti avere la tentazione di non mangiare più nulla fino al giorno dopo. Fare un piccolo pasto bilanciato, e quindi a base di proteine magre, grassi buoni e carboidrati derivanti da cereali integrali o frutta è sempre la miglio scelta. Le quantità dovrai ovviamente sceglierle seguendo la fame che hai e senza prenderti in giro.

Ciò che conta è non saltare la cena solo per paura. Ciò portrerebbe a spuntini notturni poco sani o a scelte sbagliate il giorno dopo. Come sempre, la moderazione è la via migliore da seguire dopo il pranzo di Ferragosto.

Seguendo queste semplici regole, potrai vivere il pranzo di Ferragosto senza problemi. E tutto mantenendoti in forma. Dato il cambiamento di alimenti, il consiglio è quello di non pesarti comunque il giorno dopo perché potresti avere una ritenzioni di liquidi. Basteranno pochi giorni in cui mangiare come sempre e secondo il piano, per tornare a come eri prima di Ferragosto. E tutto con qualche piacevole ricordo in più.