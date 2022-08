Maria de Filippi al lavoro per un nuovo reality: finalmente è sicuro

Arriva la conferma che Maria De Filippi lo sta facendo davvero: è al lavoro per preparare un nuovo reality, di cosa si tratta.

Maria De Filippi resta la regina indiscussa di Mediaset. Un vulcano di idee e innovazione, ha cambiato la tv italiana con le sue produzioni. Basta pensare a programmi come Uomini e Donne, che sono stati plasmati nel corso degli anni proprio sulle sue idee geniali. In principio, infatti, si trattava di un talk show dal nome Amici, in cui si affrontavano tematiche giovanili.

Soltanto dopo è diventato il dating show che tutti oggi conosciamo e che ha dato vita a coppie che hanno messo su famiglia. Come non pensare poi alla scuola di Amici, che ogni anno lancia puntualmente nel mondo dello spettacolo giovani talenti pronti a sfondare nel panorama nazionale. Negli ultimi giorni, però, la moglie di Maurizio Costanzo ha raccontato in un’intervista un particolare accaduto che riguarda Tu Si Que Vales.

La De Filippi era impegnata nelle registrazioni delle nuove puntate, in onda prossimamente, quando un concorrente alle audizioni le ha fatto letteralmente perdere le staffe. “Si è presentato un signore con dei quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per dare una mano ad una redattrice”, ha raccontato a Oggi. A quel punto, sarebbe stata la rabbia a prendere il sopravvento: “In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv”.

La Talpa, Maria De Filippi al lavoro sul reality

Nonostante anche per lei qualche piccolo flop ci sia, come successo con la prima edizione di Ultima Fermata, Maria sa bene come sorprendere il pubblico. Ecco perché Piersilvio Berlusconi avrebbe voluto a tutti i costi che lei metta le sue mani in pasta sul nuovo (vecchio) reality pronto a tornare in tv: La Talpa.

Lo zampino della De Filippi potrebbe rivelarsi salvifico per ridare vita ad uno show già molto conosciuto anni fa, ma che ora ha sicuramente bisogno di adeguarsi alla tv attuale. Negli ultimi giorni, però, si era diffuso il rumor secondo cui sarebbe proprio Fascino, la sua società di produzione, ad essersi accaparrata il reality. Nell’intervista a Oggi, la creatrice di Amici ha chiarito come stanno le cose. “I diritti di questo programma non li ha comprati la mia società di produzione ma Mediaset. Pier Silvio mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format“, ha rivelato la moglie di Costanzo, aggiungendo che il progetto è in fase embrionale.

Si apre, così, il toto-conduzione che già da qualche giorno impazza sul web. Simona Ventura si è affrettata a smentire qualunque suo possibile coinvolgimento, affermando che non accetterebbe mai. Silvia Toffanin sembra, invece, essere la più papabile, visto che Maria la considererebbe ormai una sua “erede”. Non ha però, esperienza nei reality show, al contrario di Paola Perego che invece è stata mattatrice de La Talpa anni orsono, ma che attualmente lavora in Rai. Spuntano fuori anche i nomi di Belen Rodriguez, sempre sulla cresta dell’onda, e di Anna Tatangelo, reduce dai successi come conduttrice di Scene da un Matrimonio.