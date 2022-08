“Sarebbe bello ma non fa per me”. Questa sarebbe stata la risposta della ex fidanzata di Blanco a una proposta che, di certo, le avrebbe fatto guadagnare molti soldi. Ecco di cosa si tratta.

La fidanzata di Blanco ha declinato un’opportunità lavorativa che le avrebbe di certo fatto guadagnare parecchi soldi, adducendo come scusa il fatto che si tratti di un programma che proprio non fa per lei. Tra Blanco e la ragazza, Giulia Lisioli, c’è sempre stato un rapporto speciale fin dall’infanzia. I due sono infatti cresciuti insieme e hanno condiviso i momenti più importanti delle loro vite. Per questo la separazione tra i due è stato un duro colpo, non solo per Giulia ma anche per gli stessi fan (che magari speravano in un matrimonio). Ma questa rivelazione della giovane Giulia ha davvero sconvolto tutti i suoi followers. Ecco di cosa si tratta.

Una rivelazione di certo inaspettata, quella fatta dalla giovane influencer Giulia Lisioli, ex di Blanco, in una recente intervista. La ragazza ha vissuto un periodo molto difficile dopo la rottura con il noto cantante e ha affermato di ascoltare ancora adesso con piacere le canzoni del suo ex (che sembrava avesse rotto definitivamente con Mahmood) perché la “emozionano”. Ma quest’altra rivelazione ha sorpreso molto i fan della ragazza, che mai si sarebbero aspettati una notizia del genere. Ecco cosa ha rivelato.

La rivelazione inaspettata della ex di Blanco: ha rifiutato una proposta molto allettante

Secondo quanto affermato dalla stessa Giulia, i vertici Mediaset avrebbero voluto vederla tra i concorrenti della nuova edizione del GF Vip (e dell’Isola dei Famosi).

Un’opportunità però accantonata dalla ragazza, che ha ammesso di non essere fatta per quel tipo di programmi (vedremo invece lei nella prossima attesissima edizione). Nel suo futuro, infatti, Giulia si vede modella. Vorrebbe infatti seguire un corso di fashion design all’università e poi inseguire il suo sogno. Un desiderio che la accompagna ornai da diversi anni, e che lei ha tutta l’intenzione di soddisfare, anche se si rende perfettamente conto che si tratta di un sogno molto difficile da realizzare. “Ho iniziato a lavorare in un bar. Vorrei fare l’università, fashion design”, ha dichiarato in una intervista. “Il mio obiettivo nella vita è essere modella, anche se so che è una cosa parecchio difficile. Vorrei anche aprirmi un canale su Twitch, magari verso settembre o ottobre.“ Intanto, molti fan sperano ancora in un ritorno di fiamma con Blanco, anche se sembra che la possibilità che i due tornino insieme (almeno per il momento) sua molto remota. a ogni modo noi non possiamo che augurare il meglio a Giulia per il suo futuro!