Blanco e Mahmood hanno davvero litigato? Ci hanno pensato i due cantanti a chiarire la situazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, Blanco e Mahmood, che ci hanno emozionato per tutto l’inverno con il loro singolo Brividi, avrebbero messo fine alla loro duratura amicizia. A rivelarlo è stato il giornale Il Messaggero, che ha scritto “Sul palco di Radio Zeta si sono esibiti con la loro Brividi, ma i brividi stavolta erano solo per il gelo che li avvolgeva. I due infatti pare che prima dell’esibizione si sarebbero totalmente ignorati”. Ma quanto c’è di vero nelle dichiarazioni del Messaggero? I due cantanti hanno chiarito la situazione in modo davvero simpatico.

Aria di crisi tra Mahmood e Blanco? Nel corso di questi giorni sono state diverse le testate online che hanno riportato di un chiaro malessere tra i due cantanti un tempo così affiatati. Si è vociferato, infatti, che i due abbiano avuto diversi scontri, culminati con un definitivo allontanamento (perlomeno dal punto di vista personale). Blanco e Mahmood hanno voluto rispondere a queste voci e lo hanno fatto in modo memorabile.

Blanco e Mahmood: amicizia finita? I due cantanti mettono le cose chiaro

Come spesso accade, è venuto fuori che la presunta crisi tra Mahmood e Blanco è frutto di semplice fantasia.

Sembra che il rumor sia iniziato a circolare dopo che Mahmood (che ha di recente espresso al sua opinione sui social) è stato avvistato dietro le quinte del palco di Radio Zeta (dove avrebbe dovuto da li a breve esibirsi con il collega) seduto in disparte, intento a parlare al telefono. “Blanco,” ha affermato il Messaggero, “era dal lato opposto, intento a guardare una partita di biliardino. Non avrebbero parlato, Mahmood e Blanco non si sarebbero scambiati neanche una parola. Accantonati Sanremo e anche Eurovision ormai sembra proprio ci sia maretta”.

A queste voci infondate i due cantanti hanno reagito con la solita ironia che li contraddistingue. Mahmood (che qualche tempo fa aveva ammesso di sta vivendo un periodo terribile) ha infatti condiviso nelle sue storie Instagram una chat di WhatsApp con l’amico nella quale si legge: “Ma quindi abbiamo litigato? Io non lo sapevo, allora sei uno st****o. Ah mi dici vaffa? Allora adesso ti blocco. Sei un bas***o e ora lasciami in pace”. Insomma, l’hanno buttata giustamente sul ridere i due amici che, contrariamente alle malelingue, continuano a essere unitissimi.