Sangiovanni è uno dei talenti più grandi che siano usciti dalla scuola di Amici negli ultimi anni; il giovane cantante, però, si è di recente lasciato andare a una dichiarazione inaspettata. E c’entra la sua famosa fidanzata, Giulia Stabile.

Un dichiarazione a dir poco preoccupante, quella fatta di recente dal cantante Sangiovanni, uno dei più ascoltati degli ultimi anni. Dalla sua uscita dalla scuola di Amici (avvenuta due anni fa) il giovane talento si è subito distinto da tutti gli altri cantanti presenti in Italia, raggiungendo un successo incredibile, difficile da sopportare per un ragazzo così giovane (ha infatti appena diciannove anni). Ma cosa ha detto di così allarmante il giovane Sangiovanni? Ecco la frase che ha gelato tutti.

Pare che la fama improvvisa e gigantesca non abbia fatto bene alla love story tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Il cantante ha infatti di recente fatto una dichiarazione davvero preoccupante che (forse) fa presagire un allontanamento tra i due ex allievi di Amici. I fan stanno già iniziando a preoccuparsi…

Sangiovanni, la dichiarazione su Giulia Stabile sconvolge i fan: separazione vicina?

Durante una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sangiovanni si è lasciato andare su diversi aspetti della sua vita privata, tra cui la sua relazione con la ballerina Giulia Stabile (di cui è recentemente spuntato fuori un retroscena incredibile).

I due si sono conosciuti sul set di Amici ed è stato amore a prima vista. Hanno infatti deciso di mettersi insieme durante il programma e la loro relazione dura tuttora. Molti hanno non hanno mai visto di buon occhio il fatto che i due si ritraggano molto poco insieme sui social, ma questo è dovuto semplicemente alla loro natura molto riservata. La coppia, infatti, pare essere ancora molto unita. A mettere i bastoni tra le ruote al proseguimento sereno della loro relazione sembra essere l’eccessiva pressione mediatica.

“Questa cosa ci pesava tantissimo, soprattutto all’inizio”, ha rivelato Sangiovanni, che ha anche ricevuto in passato una proposta indecente. “Non ci siamo mai sentiti obbligati di dover pubblicare qualcosa sui social, ad esempio, ma è come se ci fosse sempre questo peso: se non pubblichi qualcosa sui social allora significa che siamo in crisi o ci siamo lasciati. […] Mi dà fastidio quando alcuni traggono conclusioni rispetto a cosa possa provare o non provare uno di noi solo in base a quello che mostriamo sui social”.

L’altro problema è la lontananza con cui devono spesso fare i conti a causa del lavoro. La stessa Giulia ha parlato di questo in una recente intervista. “È un po’ difficile andare a vivere insieme ora. Io lavoro a Roma fissa, mentre lui lavora un po’ su, un po’ giù. Poi se lui dovesse scegliere una città in cui vivere sceglierebbe Milano. Io sono molto legata alla mia città, Roma la sento proprio calda. Milano è una città sicuramente bella. Però a me non dà quel calore che mi dà Roma”.