Sangiovanni riceve una proposta indecente: la sua reazione spiazza

Sangiovanni, reduce dall’esperienza ad Amici 20, avrebbe ricevuto una proposta indecente durante Battiti Live: la sua reazione.

Sangiovanni è uno dei cantanti più promettenti del panorama nostrano musicale. Reduce dall’esperienza fatta ad Amici di Maria De Filippi, dove non solo ha trovato il successo, basti pensare che le sue canzoni sono tutte in cima alla classifica dei brani più venduti del momento, ma anche l’amore, visto che ha iniziato una relazione con Giulia Stabile, che è risultata essere la preferita del pubblico che ha vinto l’intero programma.

In questi giorni il giovane artista è impegnato con Battiti Live, il programma condotto da Elisabetta Gregoraci su Italia 1, e tra una performance e l’altra, stando a quanto riportato da Novella 2000, avrebbe ricevuto una proposta indecente mentre era in albergo, intanto a salutare i suoi fedeli sostenitori e a fare selfie con loro. Il cantante però ha prontamente reagito e la sua reazione è stata epica.

Amici 20: Sangiovanni blocca la fan e cita Giulia Stabile

Sangiovanni, mentre era intento a scambiare due chiacchiera con i suoi fedeli sostenitori, che gli hanno permesso di scalare le classifiche dei brani più venduti in Italia, ha ricevuto una proposta indecente proprio da parte di un fan che tra una parola e l’altra gli avrebbe detto di avere una stanza libera tutta per lui. La reazione del cantante, come anticipato, non si è fatta attendere ed ha prontamente replicato.

L’ex concorrente di Amici 20, secondo quanto rivelato dal portale diretto da Roberto Alessi, avrebbe risposto con un secco: “no, grazie. Sono fidanzato“.

Una risposta degna di nota da parte del giovane artista, che ha messo a tacere, con molta educazione e senza scendere in banali provocazioni, alla richiesta della sua fan, ricordando che il suo cuore, ma anche il suo corpo, appartengono soltanto a Giulia Stabile e a nessun’altra persona.

Sangiovanni a Battiti Live, dopo di tutto, ci è andato per far conoscere al grande pubblico la sua musica e non di certo per rimorchiare, visto che la sua relazione d’amore con la ballerina Giulia Stabile, seppur con qualche difficoltà a causa dei rispettivi impegni lavorativi, procede a gonfie vele.

La ballerina, infatti, è stata scelta da Maria De Filippi per condurre un nuovo programma dai sapori estivi, che avrà come tema i gavettoni, che probabilmente vedrà la luce soltanto sulle piattaforme digitali e non sul piccolo schermo degli italiani come la precedente esperienza che l’ha vista protagonista, ma non c’è non toglie che la sua carriera, visto il suo enorme talento, sembra essere tutta in salita.