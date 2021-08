Giulia Stabile, spunta l’incredibile retroscena: nessuno l’aveva notato prima

Giulia Stabile continua a stupire i suoi fan con l’incredibile retroscena sul suo passato di cui nessuno era a conoscenza fino ad ora.

Giulia Stabile è senza dubbio uno dei personaggi rivelazione di quest’anno. Basti pensare, infatti, che la giovane artista è stata l’unica ballerina donna ad aver vinto Amici di Maria De Filippi durante i primi 20 anni della sua messa in onda. Un risultato davvero da record e lei non ha alcuna intenzione di fermarsi, in quanto è coinvolta i numerosi progetti lavorativi che riguardano anche il mondo del piccolo schermo degli italiani. Basti soltanto pensare che da settembre tornerà in tv con Tu sì que vales, affiancando Belen Rodriguez nella conduzione.

Del presente e futuro della fidanzata di Sangiovanni si hanno a disposizione numerose informazioni, ma non tutti erano a conoscenza di un vecchio retroscena riguardante il suo passato. Fin quando nelle scorse ore non è comparso in rete un vecchio video che la immortala applaudire una delle artiste con cui ha avuto il piacere di poter lavorare insieme.

Chi ha incastrato Peter Pan: Giulia Stabile incontra Arisa

Giulia Stabile non aveva mai raccontato prima d’ora di aver preso parte qualche anno fa a Chi ha incastrato Peter Pan, lo storico programma ideato e condotto da Paolo Bonolis dedicato al mondo dei più piccoli. La giovane artista era tra il pubblico e alla puntata a cui ha preso parte come ospite speciale c’era proprio Arisa, la cantante che durante la passata edizione di Amici ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto anche se nella prossima edizione sarà una dei grandi assenti.

Arisa, durante quel periodo, aveva prestato la voce ad un personaggio nel film di animazione Cattivissimo me 3, e Giulia era tra il pubblico pronta ad ascoltare tutte le domande che i bambini dello show volevano porre alla cantante. Nella breve clip, infatti, si vede lei contenta di aver avuto la possibilità di poter assistere alla puntata e, manco a farlo apposta, qualche anno dopo si è ritrovata di nuovo faccia a faccia con Arisa ma in un ruolo ed una vesta completamente differente, segnando un vero e proprio record all’interno della trasmissione di successo di Maria De Filippi.

Giulia Stabile e Arisa si sono incontrate prima di Amici e chissà se tra i corridoi della scuola più famosa d’Italia le due hanno avuto l’occasione di poter parlare del loro vecchio incontro.