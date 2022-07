Con questi banali metodi, il caro prezzi della benzina non sarà più un problema

By

I rincari stanno mettendo in ginocchio gran parte dell’Italia e così tutti stanno cercando delle soluzioni ed ecco come risparmiare sulla benzina.

Il caro prezzi della benzina è un problema serissimo che stiamo affrontando quest’anno, che si aggiunge ad altri, come il rincaro anche del prezzo di energia, gas, materie prime.

Quanto ci costa fare una vacanza? Possiamo ancora permetterci di partire se consideriamo quanto ci verrebbe a spendere solo di auto (ovviamente nel caso in cui non possiamo prendere mezzi, è chiaro).

Ed anche restare a casa, quanto ci costa? Tra gas, luce, spesa, alla fine del mese moltissime famiglie arrivano davvero stremate.

Consideriamo poi che appunto ci sono anche famiglie numerose, per cui ad esempio il prezzo della spesa al supermercato deve essere moltiplicata per il numero di componenti del nucleo. Il risultato potrebbe essere davvero spaventoso.

Detto ciò, dopo questo quadro disastroso, ecco una buona notizia: esistono dei metodi infallibili per risparmiare almeno sulla benzine. Ecco qual è.

Ecco come risparmiare sulla benzina

Risparmiare sulla benzina è possibile, basta adottare dei piccoli accorgimenti e potremo vedere il suo prezzo complessivo scendere notevolmente.

Il primo? L’orario. Moltissime pompe di benzina, infatti, applicano degli sconti maggiori in modalità Self Service in tarda serata.

E qui entra il secondo punto, perché tecnicamente questo è dovuto anche al principio della dilatazione termica, secondo cui fare la benzina di notte è più vantaggioso. Grazie all’abbassamento della temperatura, infatti, il volume del carburante si riduce. Ergo i chili utilizzati dal motore sono minori.

Quindi in sostanza fare benzina di notte (oppure anche di sera insomma) ci permette di pagare di meno e di far durare il nostro carburante di più, dal momento che questo non si disperderà.

Quanto possiamo risparmiare praticamente con questo trucco? In sostanza parliamo del 3% del prezzo. Cioè, tradotto in numeri, su 50 euro di carburante, nel serbatoio avremo circa 1,50 euro in più.

Questo basta per permettere alle persone di poter affrontare lunghi viaggi in auto? Ovviamente no, ma almeno è un inizio.

Esistono poi altri metodi che possiamo mettere in pratica per risparmiare sulla benzina. Ad esempio, dovremmo evitare di viaggiare portando carichi eccessivi.

Allo stesso modo, dovremmo fare attenzione alla velocità, cercando quindi di ridurla quanto più possibile, così da consumare meno.

Dovremmo poi sfruttare l’aerodinamica del veicolo. Come? Ad esempio tenendo i finestrini chiusi ed evitando portapacchi, portasci e borse da tetto, che aumentano troppo il peso del veicolo e ci fanno consumare più carburante.

Anche tenere la macchina in un buono stato ci aiuta a farla consumare di meno. Fare controlli periodi, effettuare il tagliando e controllare lo stato degli pneumatici, ad esempio, è un ottimo modo per riuscire a consumare meno.

Anche mentre si guida, dobbiamo prestare attenzione ad inserire la marcia giusta, perché alzare troppo i giri del motore potrebbe essere nocivo e consumare più carburante.

In modo analogo, mantenere uno stile di guida moderato, evitando frenate brusche, è sempre un buon metodo per risparmiare, dal momento che anche questo ha come conseguenza diretta un maggiore spesa.

Anche il clima dell’auto è fondamentale: questo perché un uso eccessivo delle funzioni di sbrinamento dell’auto e dell’aria condizionata contribuiscono all’aumento del consumo di carburante.

Infine dobbiamo ricordare che l’auto, quando non serve, dovrebbe restare spenta. Inoltre molti modelli moderni hanno la funzione start and stop, che serve proprio per arrestare il motore durante le fermate prolungate per poi riavviarlo rapidamente.

Inoltre sappiamo anche che il Governo ha introdotto il Bonus Carburante, che serve proprio per cercare di ovviare il problema del caro prezzi della benzina.

In ogni caso, adesso sappiamo che comunque esistono dei metodi ben precisi per risparmiare sulla benzina.