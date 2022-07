Doppio ricatto nella Famiglia Reale: finalmente è tutto chiaro!

Quello che sta avvenendo in questi mesi è un doppio ricatto all’interno della Famiglia Reale. La colpa? Come al solito di Harry e Meghan.

I rapporti tra la Famiglia Reale e i Duchi di Sussex sono stati sempre estremamente tesi dopo che Harry e Meghan si sono trasferiti in America.

Nel corso degli ultimi due anni, infatti, Harry e Meghan hanno continuato a lanciare frecciatine e a mettere in forte imbarazzo la Famiglia Reale.

Prima di tutto tentarono di registrare il marchio Sussex Royal per vendere prodotti esclusivi e costosissimi con il loro brand (e la Regina li fermò), ma i problemi continuarono.

L’episodio più grave si è verificato nel marzo 2021 durante la famosa intervista con Oprah Winfrey. Nel corso di quella “chiacchierata” Harry e Meghan hanno accusato i Royal di averli trascurati, di non aver aiutato Meghan a integrarsi e soprattutto di aver fatto affermazioni razziste nei confronti di Archie.

All’epoca il figlio di Harry e Meghan non era ancora nato ma pare che qualcuno nella Royal Family fosse molto preoccupato di quanto scura sarebbe stata la sua pelle.

Cosa ha imparato la Famiglia Reale negli ultimi due anni, quindi? Che Harry e Meghan vogliono continuare a dare problemi, quindi i Royal hanno dovuto correre ai ripari.

Il doppio ricatto con cui Elisabetta sta proteggendo la Famiglia Reale

Tra le varie attività a cui Harry e Meghan si stanno dedicando negli ultimi anni c’è la produzione di contenuti, cioè di libri, documentari e podcast. Naturalmente la cosa impensierisce molto la Regina.

Il motivo è che Harry e Meghan potrebbero utilizzare Netflix, Spotify e molti altri canali per diffamare e danneggiare la Famiglia Reale.

In realtà la produzione di contenuti video e audio si sta rivelando un grande flop. Nello specifico Netflix ha deciso di non realizzare un cartone animato a cui Meghan aveva lavorato come creatrice, mentre Spotify ha deciso di affiancare un team di esperti ai Sussex per portarli a concludere qualcosa per il loro podcast.

Il problema è che Harry ha annunciato da tempo una sua autobiografia intitolata “The Me You Can’t See” cioè “Il me stesso che non potete vedere”.

Con ogni probabilità nel libro Harry ha intenzione di dare la sua versione della vita all’interno della Famiglia Reale. Quello che teme la Regina è che Harry possa utilizzare questo mezzo per danneggiare l’immagine di alcuni membri importanti della Royal Family.

Chi dovrebbe temere di più pare sia Camilla, la donna che ha causato tanto dolore alla madre di Harry e che (almeno in parte) ha rovinato il suo matrimonio con Carlo. Tra l’altro, il libro di Harry avrebbe dovuto uscire proprio in concomitanza con il 75° Compleanno di Camilla. Sarebbe stato un danno enorme per la futura Regina d’Inghilterra!

Recentemente Elisabetta ha deciso di proteggere in tutti i modi la sua attuale nuora dopo aver capito di aver sbagliato assolutamente tutto con lei. Per questo motivo ha deciso di rendere noto che il suo staff ha indagato sulle accuse di mobbing contro Meghan Markle.

Infatti, nel brevissimo periodo in cui è stata una Reale a tutti gli effetti, Meghan ha maltrattato molti dei suoi collaboratori, tanto da averne ridotto almeno uno in lacrime. La Duchessa non sarebbe migliorata con l’età, dato che anche di recente chi lavora per lei si ritrova costretto a fuggire.

Quello che la Regina ha deciso di fare, però, è di non pubblicare i risultati dell’indagine a carico di Meghan. Questo non significa che la Famiglia Reale abbia “dimenticato” o “archiviato” il caso. Significa solo che Elisabetta ha “avvertito” Harry e Meghan: se il libro di Harry dovesse danneggiare Camilla lo staff della Royal Family renderà pubbliche tutte le testimonianze contro Meghan.

Cos’è successo a questo punto? Guarda caso l’uscita del libro di Harry ha subito uno slittamento e Camilla ha potuto trascorrere il proprio compleanno in piena serenità.

Sua Maestà deciderà di utilizzare quest’arma segreta prima o poi? Tutto dipende dai prossimi passi falsi di Harry e Meghan!