Meghan Markle lo fa ancora: copia Kate Middleton alla lettera!

Meghan Markle lo fa ancora e da nuova vita alla saga: copia l’outfit di Kate Middleton! Sarà una casualità o lo fa per far parlare di se? Il dubbio è lecito, i riferimenti a Kate tantissimi! Vediamo cos’ha fatto questa volta la Duchessa del Sussex!

Il dubbio viene spontaneo, e i dettagli non fanno altro che avvalorare ancora di più la nostra tesi: Meghan Markle trova sempre l’escamotage per far parlare di se! E lo fa a discapito della propria cognatina Kate Middleton. Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna il look di Meghan che proprio ci sembra copiato!

Solo pochi mesi fa è avvenuta la premiere inglese del film Top Gun: Maverick, con personaggio principale Tom Cruise.

Alla presentazione c’erano tutti, soprattutto loro, Kate Middleton e il principe William!

Il total look indossato da Kate Middleton ha fatto il giro del mondo. Ogni magazine, di moda e non, ha parlato dell’abito indossato da Kate, tra l’altro in maniera elegante e superba.

Un abito nello specifico firmato Roland Mouret, a sirena color nero e con scollo a barca bianco. La schiena era originariamente trasparente attraverso un tessuto velato, che Kate ha fatto modificare con un tessuto nero, in modo da essere più elegante. Orecchini pendenti a forma di stella di Robinson Pelham, pochette Alexander McQueen e scarpe Prada.

Solo lo scorso giugno durante i festeggiamenti del Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta II Meghan Markle appariva spesso in abiti simili a quelli indossati da Kate, ma questa volta il dettaglio è troppo visibile. Meghan Markle ha indossato un look che ricordava in tutto e per tutto quello indossato da Kate Middleton durante la premiere del film Top Gun: Maverick.

Meghan Markle e gli abiti copiati: scelta ponderata o casualità?

Sarà quel che sarà ma i dettagli non lasciano dubbi: prima Kate Middleton indossa un look e dopo pochissimo tempo, quello giusto per non dimenticarci di quello originale, Meghan Markle ne indossa un altro esageratamente simile. È possibile che Meghan non si accorga che gli outfit che indossa sono quasi identici a quelli indossati da Kate in occasioni, tra l’altro, importanti?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo qual è il look indossato da Meghan Markle incriminato per essere la copia di quello della cognata Kate:

Meghan Markle è stata vista uscire dal ristorante italiano Locanda Verde a New York tre giorni fa con indosso una tuta intera firmata Gabriela Hearst total black con nodi sulla schiena e scollatura a barca bianca. Borsa Bottega Veneta, scarpe Acquazzurra e accessori Cartier.

Ciò che più ci lascia perplessi è che Meghan Markle sta creando outfit che sono stati indossati in eventi importanti da Kate Middleton, quindi è quasi impossibile non notare la somiglianza o per la meno la reference . A proposito, Ilary Blasi si scatena sui social media e indossa il look dell’estate!

Non possiamo esserne certi, ma gli indizi sono veramente tanti!

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutto il fashion che si cela dietro alla royal family più gossip del momento, e non solo!