Addio a un volto notissimo di Amici? Ecco di chi si tratta

Pare che il grande assente nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi (a proposito, ricordate tutti vincitori?) sarà proprio Raimondo Todaro, l’amatissimo insegnante di ballo che il pubblico ha imparato ad apprezzare nel corso del tempo.

Todaro potrebbe infatti lasciare lo show a causa del ritorno di Arisa, che l’anno scorso aveva lasciato il talent per partecipare a Ballando con le Stelle. Il suo posto era stato preso nientemeno che da Lorella Cuccarini, che quest’anno dovrebbe rimanere nel talent con il ruolo di insegnante di canto. Ci sarebbe quindi un posto in esubero, che comporterebbe l’allontanamento di un membro della commissione. Todaro sembra il nome più probabile, ma alcuni pensano che ad essere allontanata dalla trasmissione non sarà il noto ballerino di Ballando con le Stelle ma Anna Pettinelli. Intanto sul web si susseguono le ipotesi sul cast del prossimo anno.

“Quindi quest’anno la Cuccarini ritorna come insegnante di ballo?” ha chiesto un utente su Twitter. Un altro utente ha risposto: “Questi i possibili risvolti nel cast: 1) addio Pettinelli con Zerbi, Cuccarini e Arisa al canto, 2) Banco a 4 senza alcun addio 3) canto Zerbi, Arisa e Pettinelli con Cuccarini al ballo e addio Todaro”. Per il momento non ci sono ancora state conferme né smentite e pare dovremo aspettare la fine delle vacanze estive per avere il quadro completo della situazione. Intanto, una ex concorrente di Amici è stata beccata proprio insieme a Lui! Ecco di chi si tratta.