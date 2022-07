Grazie a questi trucchi, le tue frittelle dolci saranno molto più buone

Ci sono dei trucchi in grado di rendere molto più buone le tue frittelle dolci. Scopri i più importanti e realizza dei dolci semplicemente speciali!

Le frittelle dolci sono tra le preparazioni più rapide e golose che ci siano. Amate sia dai grandi che dai più piccoli, sono sempre in grado di mettere tutti d’accordo portando l’allegria a tavola.

Dopotutto si tratta di dolcetti tondi, soffici e che in Italia vengono consumati da regione a regione in occasioni diverse ma anche per tutto il resto dell’anno. Ciò che conta, per ottenere un buon risultato è però la conoscenza di alcuni semplici trucchi che una volta messi in atto sono in grado di fare la differenza. Trucchi che oggi ti sveleremo in modo da consentirti di ottenere le migliori frittelle dolci di sempre. Quelle che amerai e che vorrai condividere con tutti.

I trucchi da conoscere per ottenere delle ottime frittelle dolci

Poter preparare delle frittelle dolci che siano buone come quelle della propria infanzia, significa fare un dolce viaggio nei ricordi e costruirne al contempo di nuovi con i propri cari.

Per questo motivo è davvero importante che il risultato sia piacevole e in grado di conquistare tutti. Cosa che da oggi ti sarà più che mai possibile grazie a pochi ma indispensabili trucchi.

Usare una farina debole

Anche se si tratta di un vero e proprio impasto, la farina con cui si realizzano le frittelle deve essere debole. Una farina di tipo 00 è quindi la più idonea. In questo modo potrai godere di quella morbidezza che tanto ami e che è una delle caratteristiche più apprezzate in questi dolcetti così buoni da sciogliersi quasi in bocca.

Versare il latte a filo è uno dei trucchi per le frittelle dolci

Quando prepari l’impasto per le frittelle dolci, arriva sempre il momento in cui va aggiunto il latte. Un trucco per rendere l’impasto migliore è quello di inserirlo lentamente, a filo, quasi come quando si prepara la maionese. In questo modo, il risultato finale sarà estremamente più piacevole e tu potrai contare su delle frittelle soffici e fragranti al punto giusto.

Non cuocerle troppo

Un altro errore comune quando si parla di frittelle dolci è quello di cuocerle troppo. Una buona frittura deve essere però appena accennata. Solo così, infatti, è possibile godere di un prodotto asciutto e fragrante. Il risultato perfetto per dei dolcetti che potai gustare anche prendendoli con le mani, e tutto senza ungerti. Ciò che conta è farle dorare e scolarle subito dopo tamponandole su della carta assorbente. Fatto ciò, il risultato sarà in grado di fare la differenza e ti donerà delle frittelle uniche e buone almeno come quelle che mangeresti fuori.

Ora che conosci i trucchi per delle frittelle dolci davvero gustose ti basterà seguirli per ottenere qualcosa di unico. Esattamente come avvenuto dopo aver scoperto i trucchi per realizzare una panna montata perfetta anche in estate. Ti basterà infatti muoverti in base agli step suggeriti per godere di un risultato davvero unico.