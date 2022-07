Francesca Chillemi in bikini: senza l’abito di Che Dio ci aiuti è incantevole!

Francesca Chillemi, abbandona l’abito da suora che indossa in Che Dio ci aiuti, per indossare il bikini con cui incanta tutti.

Francesca Chillemi mette da parte per qualche giorno gli abiti di scena che indossa in Che Dio ci aiuti 7 per sfoggiare la sua bellezza in bikini. Se nella foto qui in basso la vedete con un costume intero, in altre foto pubblicate sul proprio profilo Instagram, l’attrice incanta indossando un elegante bikini.

Sempre bellissima qualsiasi cosa indossi, l’ex Miss Italia è semplicemente incantevole indossando un bikini e degli shorts. Senza un filo di trucco, totalmente al naturale e con i capelli scompigliati dal vento, la Chillemi è uno spettacolo della natura.

Francesca Chillemi una gioia per gli occhi: così incanta i fan

Non è difficile innamorarsi di Francesca Chillemi che strega tutti con il suo meraviglioso sorriso. Alla curva più bella che una donna possa sfoggiare, l’ex Miss Italia, poi, aggiunge una bellezza fuori dal comune che le ha permesso di essere eletta reginetta di bellezza. Un titolo che le ha consentito di realizzare il sogno di diventare attrice.

Amatissima dal pubblico, la Chillemi sarà la protagonista della prossima stagione televisiva sia con la fiction “Viola come il mare” in cui recita accanto a Can Yaman e che sarà trasmessa da canale 5 in cui indossa anche la minigonna sia con Che Dio ci aiuti 7 in cui tornerà ad indossare i panni di Azzurra che porterà avanti il suo percorso religioso sostituendosi a Suor Angela, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci che sarà presente solo nelle prime tre puntate della nuova stagione.

Attualmente sul set di Che Dio ci aiuti 7 dove il suo personaggio, come ha ammesso lei stessa, avrà una vera e propria svolta, la Chillemi ha approfittato del weekend per trascorrere del tempo con famiglia e amici. Tra le tante foto pubblicate sul proprio profilo Instagram, l’attrice ha scelto di condividere anche quella che vedete qui in alto cin cui appare in tutta la sua naturale bellezza.

“Bella”, “Sei stupenda”, “Sei splendida”, “Francesca sei semplicemente fantastica”, sono alcuni dei commenti lasciati dai fan sotto il post.