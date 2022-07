Dopo l’addio al fidanzato, l’ex di Amici beccata con lui!

Continuano le vicende amorose dei ragazzi della scuola di Amici, questa volta è il turno della nota ballerina, che dopo l’addio al fidanzato è stata beccata con l’altro allievo.

Come ogni anno la scuola di Amici, oltre che essere una vera vetrina di nuovi talenti nel mondo della danza e del canto, fornisce anche tante chicche personali. I telespettatori infatti, si appassionano alle vicende dei ragazzi, che diventano dei veri beniamini e tirano fuori tutta la loro personalità. All’interno del talent show di Maria De Filippi, nascono amicizie profonde ma anche tanti amori.

E in questa estate 2022 continuano a tenere banco sui rotocalchi rosa le love story che sono iniziate proprio tra i banchi dell’ultima edizione. Si è parlato molto ad esempio, di Sissi e Dario, che ultimamente avevano allarmato i fan a causa di un’assenza di post che ritraevano i due insieme sui social. Nulla di preoccupante però, infatti il ballerino ha confermato l’amore per la cantante pubblicando una storia che la ritraeva durante un suo live, accompagnata con un cuoricino.

C’è un’altra coppia che negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé, quella di Cosmary e Alex. Proprio la ballerina, tramite il suo profilo social, aveva comunicato la separazione ai fan. “Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare“, aveva detto l’allieva di Amici 21, precisando: “La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male“.

Si apre un nuovo capitolo con il ballerino? Un feeling speciale tra gli ex allievi

Il capitolo Alex è dunque definitivamente chiuso. La bella Cosmary però, non si perde d’animo e proprio come aveva scritto sul suo profilo, prosegue con la sua vita sorridendo e cercando di prendere il tutto con leggerezza. Questo anche grazie alla sua attività lavorativa, che le porta immensa gioia.

Negli ultime settimane infatti, la Fasanelli fa parte del cast di ballerini del Battiti Live, il tour musicale pugliese che mette sul palcoscenico i più amati cantanti del momento. Insieme a lei, anche altri colleghi ed ex allievi di Amici 21. Al contrario dell’altra coppia che continua la sua love story, lei invece sembra aver stretto un ottimo rapporto con Nunzio Stancampiano, anche lui impegnato nello show.

Tra un momento di pausa e un po’ di sano relax, Cosmary è stata beccata in compagnia del ballerino e di Christian Stefanelli. I due sembrano molto in confidenza uniti da un feeling speciale ma, per il momento, non appare nulla più che una semplice e sana amicizia. Che qualcosa possa accendere la fiamma in questa bollente estate 2022 tra una coreografia e l’altra? Lo scopriremo solo vivendo.