Jennifer Lopez si è sposata! Festeggiamola ripercorrendo i look più IN

Jennifer Lopez si è finalmente sposata in segreto con l’amore della sua vita, Ben Affleck! Festeggiamo la cantante con una guida di stile totalmente ispirata a lei, ai look più glamour degli ultimi tempi e a come copiarla alla lettera!

Il primo amore non si dimentica mai! Sicuramente non hanno dimenticato Jennifer Lopez e Ben Affleck, che dopo un quasi matrimonio sfuggito e varie relazioni si sono ritrovati, e questa volta per convolare a nozze! Un matrimonio intimo, a Las Vegas, solo loro due e il loro amore! Cosa c’è di più romantico? Una guida di stile ispirata a Jennifer Lopez!

Prima ballerina, poi cantante, attrice e adesso una guru dello stile: Jennifer Lopez è tutto questo!

La cantante del Bronx ha segnato con le sue canzoni e con il suo stile misto di hip-hop e chic un’intera epoca, dagli ultimi anni 90 fino al 2015. Tanti anni di carriera in cui si è contraddistinta per il suo fare semplice e alla mano.

Nonostante le molteplici soddisfazioni in campo lavorativo la vita amorosa lasciava a desiderare. Matrimonio sfuggito con Ben Affleck, finito male con Marc Anthony e con tutti quelli a seguire. Ma questa volta forse è quella buona, perché dopo tanti anni Jennifer Lopez e Ben Affleck ritrovano il loro amore e si sposano a Las Vegas, senza amici e familiari ma con altre 4 coppie in coda che come loro volevano solamente sancire il loro amore.

Congratulazioni agli sposini! Ma a noi cosa piace di più di tutto ciò? Lo stile! Esatto, perché lo stile attuale di Jennifer Lopez è tutto da copiare!

Jennifer Lopez e il suo stile tutto da copiare: classy chic o street style?

La cantante americana ha creato uno stile di abbigliamento che valorizzasse a pieno le sue forme curvy. Non ha fatto adattare gli abiti al suo corpo, ma il contrario! Ed è proprio questa la prima regola del fashion: capire chi siamo e scegliere tutto ciò che ci faccia sentire al meglio!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare dei look ispirati a Jennifer Lopez:

total white: spesso la cantante americana utilizza abbinamenti total white o total beige. In effetti i look monocromatici dalle tonalità neutre sono sempre chic e di tendenza. Nello specifico ama utilizzare dei top crop aderenti, che mostrino il punto vita, abbinati a dei pantaloni a vita alta con gamba larga, in modo da snellire otticamente glutei e fianchi.

spesso la cantante americana utilizza abbinamenti total white o total beige. In effetti i look monocromatici dalle tonalità neutre sono sempre chic e di tendenza. Nello specifico ama utilizzare dei top crop aderenti, che mostrino il punto vita, abbinati a dei pantaloni a vita alta con gamba larga, in modo da snellire otticamente glutei e fianchi. vita bassa e perizoma a vista: abbiamo visto Elodie, Paris Hilton indossare il perizoma a vista dal pantalone a vita bassa, ma nessuno lo porta come Jennifer Lopez, che questa tendenza l’ha creata anni fa! T-shirt di cotone corta in pancia. Pantalone taglio uomo grigio e perizoma a vista! Look perfetto per la serata in disco!

abbiamo visto Elodie, Paris Hilton indossare il perizoma a vista dal pantalone a vita bassa, ma nessuno lo porta come Jennifer Lopez, che questa tendenza l’ha creata anni fa! T-shirt di cotone corta in pancia. Pantalone taglio uomo grigio e perizoma a vista! Look perfetto per la serata in disco! camicia oversize: ultimo look tutto da copiare è quello composto da minidress aderente, camicia oversize lunga in cotone e sandalo alla schiava con tacco a spillo. Perfetta per l’aperitivo con le amiche e la cena estiva! A proposito, Ilary Blasi si scatena sui social media e indossa il look dell’estate!

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna che a visto come protagonista Jennifer Lopez e il suo stile tutto da copiare!

Alla prossima guida, per non perdere nessuna novità in fatto di fashion, e non solo!