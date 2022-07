Ilary Blasi si scatena sui social media, e indossa il look dell’estate!

Ilary Blasi riaccende i propri social media e lo fa con stile! La show girl e presentatrice italiana è in viaggio con i figli in alcuni dei posti più belli al mondo, e non perde tempo per realizzare dei look al top e mostrarli a tutto il web!

Antonello Venditti canta “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“. Questo è ciò che noi tutti ci aspettiamo dalla coppia Blasi-Totti, che solo da pochi giorni ha annunciato la loro separazione pubblicamente. Nel frattempo facciamo ciò che sappiamo fare meglio, e cioè parlare di stile! Ilary si mostra sui social come mai aveva fatto prima!

È impossibile non saperlo, tutti i giornali di gossip ne parlano e tutti noi vorremmo saperne di più: Ilary Blasi e Francesco Totti hanno dichiarato ufficialmente la loro separazione.

Dopo 17 anni di matrimonio e tre splendidi figli la coppia italiana più amata dell’ultimo decennio si divide, e con loro il binomio valletta-calciatore che ha contraddistinto gli anni 2000 italiani.

I motivi sono tanti, i gossip tantissimi, ma non è di gossip che parleremo oggi: ovviamente di stile!

Esatto, perché a pochi giorni dall’annuncio ufficiale Ilary Blasi si mostra sui social media mentre è in viaggio con i figli!

Con indosso look sfarzosi ma super trendy la presentatrice romana vola, su un jet privato, verso la Tanzania e si ferma a Zanzibar. Qui Ilary non perde tempo e pubblica sui social media i suoi outfit da mille e una notte. Uno in particolare è la tendenza dell’estate 2022!

Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna il look di Ilary Blasi che ha fatto impazzire il web!

Ilary Blasi e il look che ha fatto scatenare il web: il set coordinato all’uncinetto! Ecco come copiare il total outfit!

Molti hanno criticato il suo atteggiamento, in quanto la Blasi sta pubblicando da pochi giorni moltissime foto sui social media in cui si mostra felice, spensierata e bellissima! Noi invece che siamo delle vere fashion lover amiamo vedere la presentatrice romana con indosso i look più trendy dell’estate! Quindi? Copiamola!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo nello specifico quale look ha indossato Ilary Blasi a Zanzibar e come ricrearlo:

set coordinato all’uncinetto: prima un video, poi una foto, Ilary Blasi sul proprio profilo Instagram pubblica due stories con indosso la tendenza del momento. Un set coordinato color beige composto da un top all’uncinetto con fasce intorno al collo e pantalone lungo a vita alta con maglie larghe che dona un effetto vedo/non vedo. Il total look è stato poi abbinato ad un occhiale specchiato a mascherina e una borsa shopping nera firmata Chanel. Un misto tra eleganza e tendenza è il look di Ilary Blasi, e queste sono le caratteristiche che dovranno contraddistinguere i nostri outfit in estate.

Come copiarla? Semplice, utilizzando il set coordinato all’uncinetto per le nostre vacanze al mare come copricostume. Se questo modello pensate che non faccia al caso vostro optate per il vestito all’uncinetto, un abito aderente con scollo all’americana e lunghezza midi infatti è l’altra tendenza dell’estate insieme al set coordinato. Questi due look sono perfetti come copricostume o per l’aperitivo sulla spiaggia! A proposito, Gli abbinamenti di colori forti non fanno per te? Ecco la soluzione perfetta!

Adesso che abbiamo visto come copiare il look di Ilary Blasi non ci resta che creare il total outfit ispirato alla presentatrice romana e aspettare le prossime novità dai social media! Perché la moda è ovunque e noi fashion lovers dobbiamo essere sempre pronte e perfette!