Ricordi tutti i vincitori di Amici? Nomi da non credere, cosa fanno oggi

Amici. Sapete cosa fanno oggi i vincitori delle passate edizioni? Qualcuno continua la professione, mentre altri hanno totalmente cambiato vita. Scopriamolo insieme.

Amici di Maria De Filippi va in onda da tantissimo tempo, sono passati esattamente 20 anni e quindi 20 20 edizioni e il format, talent show continua a riscuotere un grande successo televisivo. Ma voi vi ricordate tutti i vincitori di questi anni? Scopriamo insieme chi di loro ha proseguito con la professione di ballerino e cantante e chi, invece, ha cambiato vita.

Amici 2021: i vincitori delle passate edizioni

Amici 2021 sta per concludersi e anche questa edizione proclamerà il suo vincitore (qui per leggere il TG Pettegola del 14 maggio: la produzione “smaschera” il cast di Amici 20). La prima volta che Maria De Filippi ha portato in tv il suo talent correva l’anno 2001 e il format si chiamava Saranno Famosi. Era totalmente differente. Anche le regole nel corso degli anni sono cambiate e si sono affinate, un po’ per andare incontro alle necessità un po’ per questioni di ascolti.

Amici ha sfornato tanti talenti. Alcuni degli allievi che si sono aggiudicati la vittoria sono rimasti nel cuore dei telespettatori, mentre altri sono stati delle vere e proprie meteore. Allo stesso modo, ci sono talenti che hanno proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo e altri che si sono ritirati a vita privata.

Il primo ad aver vinto Amici – quando ancora si chiamava Saranno Famosi – è stato Dennis Fantina. Il cantante ha vinto nel 2002, ma la sua carriera non è mai decollata. Nel 2015 ha provato ad entrare a The Voice of Italy ma è stato scartato.

Dopo di lui, nel 2003 è arrivato il turno della cantante Giulia Ottonello. Anche la sua carriera nel mondo della musica non è stata soddisfacente, motivo per cui ha deciso di buttarsi nel teatro. Qui ha ottenuto risultati positivi e ancora oggi è discretamente attiva.

Terzo vincitore di Amici è il ballerino Leon Cino, che ha fatto parte del corpo del ballo dei programmi di Maria De Filippi fino al 2011 ed è stato uno dei ballerini più amati del programma. In seguito ha deciso di aprire una scuola di ballo e oggi insegna danza.

Nell’edizione del 2005 ad aggiudicarsi la vittoria è il cantante Antonino. Dopo aver pubblicato 4 album e venduto oltre 15.000 copie, ha iniziato a lavorare presso alcune trasmissioni televisive. Nel 2016 ha vissuto due momenti importanti: in coppia con la collega Emma Marrone ha vinto la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition e, poco dopo, ha fatto coming out.

Amici ecco alcuni vincitori: tra star e meteore

La quinta edizione di Amici, correva l’anno 2006, è stata vinta dal ballerino Ivan D’Andrea. Dopo qualche ingaggio lavorativo nel teatro e uno spot pubblicitario, di lui non si è saputo più nulla.

Il 2007 ha visto trionfare il cantante Federico Angelucci. La sua carriera, nonostante alcuni musical a teatro, non ha mai preso il via. Ha partecipato anche a Tale e Quale Show senza avere poi un seguito degno di nota.

Amici 2008 è stato vinto da Marco Carta. Il cantante, ancora oggi sulla cresta dell’onda, anche se con molti alti e bassi, ha vinto il Festival di Sanremo del 2009 e nel 2019 è uscito con il nuovo album intitolato Bagagli leggeri.

Nel 2009 a trionfare è stata Alessandra Amoroso. Cantante premiata 6 volte ai Wind Music Awards per le sue vendite, è oggi una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano.

Amici 2010 è stato vinto da un’altra grande star: Emma Marrone. La cantante ha vinto il Festival di Sanremo del 2012 e, così come l’amica Alessandra Amoroso, è una delle voci più belle della musica nostrana.

Amici: vincitori ultimi 10 anni

L’edizione di Amici del 2011 è stata vinta dal cantante Virginio Simonelli. Dopo 2 album e qualche collaborazione, l’artista sembra essersi un po’ defilato del mondo della musica ma si quell’edizione ricordiamo come presenza fissa la cantante Annalisa Scarrone. Sempre nel 2011, Amici ha eletto anche un vincitore per la categoria danza, ovvero Denny Lodi. Oggi, oltre ad essere docente in varie scuole e festival, porta avanti la sua carriera da ballerino.

Nel 2012 Amici è stato vinto da Giuseppe Giofrè, che dopo il talent ha stretto diverse collaborazioni importanti, come quelle con Taylor Swift, Jennifer Lopez e Britney Spears. Inoltre, nel 2015 è tornato alla corte di Maria De Filippi come ballerino professionista.

L’undicesima edizione di Amici è stata vinta dal cantante Gerardo Pulli, che dopo un contratto con la Emi è sparito dalla circolazione. Percorso più fortunato per Moreno Dandoni, che si è aggiudicato la 12° coppa del talent. E’ stato il primo rapper a vincere il programma e ha partecipato anche al Festival di Sanremo del 2015. Non solo, ha anche cantato la colonna sonora di Big Hero 6 e la sigla di Lupin III – L’avventura italiana.

Amici 13 vede trionfare la cantante Deborah Iurato. Dopo il talent ha partecipato due volte a Sanremo e nel 2016 si è classificata terza in coppia con Giovanni Caccamo.

La 14° edizione del talent è stato vinto dai The Kolors, band che ancora oggi è sulla cresta dell’onda. L’anno dopo è la volta del bravissimo Sergio Sylvestre, voce unica e bellissima che registra attualmente grande successo.

L’anno seguente è Andreas Muller ad alzare la coppa. Il ballerino, oggi fidanzato con Veronica Peparini, fa parte del corpo di ballo dei programmi mariani e ha anche partecipato ad Amici Celebrities.

Nell’anno 2017/2018 trionfa Irama, mentre in quello successivo è Alberto Urso a vincere. Entrambi sono molto apprezzati e riscuotono un grande successo.

Ultima artista ad aver conquistato la coppa di Amici, nell’anno 2019/2020, è Gaia Gozzi, che ha partecipato anche alla 71° edizione del Festival di Sanremo.