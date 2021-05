Alessandra Amoroso: dalla vittoria ad Amici al buio. Poi la rinascita

Alessandra Amoroso: dalla vittoria ad Amici ai grandi successi. Poi il periodo buio, i sensi di colpa e la rinascita definitiva.

Alessandra Amoroso è una delle voci più belle della musica italiana. La sua carriera è iniziata nella scuola di Amici. Era il 2009 quando una giovane Alessandra, con tanti sogni da realizzare, vinse l’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi entrando immediatamente nel cuore del pubblico.

Il suo primo inedito “Immobile” è ancora oggi uno dei brani più amati dalla sua Big Family. Nel corso degli anni, la Amoroso ha collezionato un successo dopo l’altro vincendo dischi d’oro, dischi di platino, portando a casa importanti riconoscimenti e facendo registrare il sold-out alle date di tutti i suoi concerti. Energica, allegra, con una grande voglia di vivere che riesce a trasmettere con il suo meraviglioso sorriso.

Eppure, la Amoroso ha attraversato un momento buio. Tuttto è accaduto a marzo 2020 quando Alessandra si è ritrovata a dover affrontare il lockdown da sola a Roma.

Alessandra Amoroso: “Ero in un tunnel nero, il momento più brutto della mia vita”

Schietta e sincera come sempre, Alessandra Amoroso si è raccontata ai fans svelando i dettagli di quello che definisce “il periodo più brutto della sua vita”. L’ha fatto durante una puntata di “Amici Specials”.

Durante una chiacchierata con gli allievi di Amici 2021, la Amoroso ha svelato di aver inizialmente odiato la canzone “Immobile” e di aver imparato ad amarla con il tempo. Il racconto diventa più intimo ed emozionante quando la cantante salentina parla del suo “periodo nero”.

“La mia testa è entrata in un tunnel nero, scuro. Non provavo più niente, non sentivo più niente. Non riuscivo a mettere insieme i pensieri ed è stato uno dei momenti più brutti che non dimenticherò mai della vita. Però mi hanno portato oggi ad avere una grande consapevolezza. Oggi vivo delle mie emozioni e non le subisco, io mi sono sempre sentita in colpa del mio lavoro. Perché stavo lontano dalla mia famiglia, per il successo, non lo so perché. Poi è successa questa cosa così grande che mi ha fatto riflettere”.

LEGGI ANCHE—>Alessandra Amoroso a cuore aperto: “Ero il limite di me stessa”

Ad aiutarli a superare il periodo delicato sono stati gli amici. In particolare, la Amoroso ha parlato di Emma Marrone con cui ha duettato sulle note di “Pezzo di cuore” e i Boomdabash con cui ha duettato sulle note di Karaoke. Con Emma, in particolare, il legame è diventato ancora più forte.

“Sono molto legata a lei, mi piace condividere con lei il tempo libero, le idee sul lavoro, i nostri aperitivi. L’unione tra donne è molto importante. Con lei sento famiglia, per me lei è dialetto, è casa“, ha detto Alessandro ai microfoni di Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 2 maggio.