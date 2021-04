Alessandra Amoroso a cuore aperto: “Ero il limite di me stessa”

Alessandra Amoroso si racconta a cuore aperto al Corriere della Sera e racconta come è riuscita a superare il periodo più complicato.

Alessandra Amoroso si racconta in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. La cantante salentina, alla vigilia dell’uscita di due nuove canzoni, Piuma e Sorriso grande, ha raccontato il periodo difficile che ha affrontato durante il lockdown.

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per Alessandra Amoroso che non nasconde di aver attraversato dei momenti complicati dovuti alla lontananza dalla famiglia e dagli amici. Oggi che la Amoroso ha superato tutto, ha deciso di aprire i cassetti della sua vita svelando come ha affrontato tale periodo.

Alessandra Amoroso: “Mi riempivo di autocritiche, mi violentavo psicologicamente”

“Ho avuto paura e con quel sentimento ci ho convissuto da sola in casa con il mio cane Pablo come unico affetto. Ho avuto paura del buio e della solitudine, l’assenza della famiglia e degli amici mi ha spento, l’interruttore delle emozioni era su off“, si racconta così Alessandra Amoroso al Corriere della Sera ripercorrendo quello che è stato il suo 2020.

Alessandra Amoroso, sulla cresta dell’onda da più di dieci anni, ha parlato anche del rapporto con se stessa. La cantante ha ammesso di essere stata troppo autocritica nel corso degli anni con se stessa. Dopo tanti anni, ha capito di doversi ascoltare e mettere se stessa davanti a tutto.

“Mi sono presa per mano e mi sono ascoltata, ma in parallelo ho fatto analisi. Il percorso è partito prima, ma il lockdown mi ha dato consapevolezza. Mi davo regole, pensavo sempre che non ce l’avrei fatta, che non meritavo quello che avevo, mi riempivo di autocritiche, mi violentavo psicologicamente. Ho messo un punto e ho voltato pagina. Adesso so chi sono“, ha confessato la cantante.

Dopo un 2020 particolarmente difficile, il 2021 è iniziato nel migliore dei modi con il duetto con l’amica Emma Marrone sulle note di Pezzo di cuore. Dopo il successo ottenuto con Emma, ora, Alessandra è pronta a regalare altre due nuove canzoni al suo pubblico che la segue da quando era un’allieva di Amici.