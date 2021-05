Nella puntata numero quindici dell’Isola dei Famosi abbiamo visto Ilary Blasi con trucco e parrucco favolosi ed un outfit “centrino” che, soprattutto per il taglio, ha superato il nostro severo giudizio. Nella sedicesima però ci ha deluso un particolare. Per questo e gli altri look, leggete di seguito.

L’Isola dei Famosi 2021 prosegue tra un colpo di scena e l’altro. Lunedì sera, 10 maggio, è stato il ritorno in studio di Vera Gemma “Britney” a strabiliare il pubblico ed a far ingelosire il giovane fidanzato Jeda per il look color carne composto da veli e brillantini. L’attenzione sulla tigre dell’Honduras ha divertito anche la conduttrice, cosa che non succedeva dall’ingresso della stupenda Drusilla Gucci. Vediamo gli outfit del cast in studio tra giudizi ed curiosità.

Sorrisi e glissate per il cast della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha scelto un abito lungo e nero in raso di seta con spacco laterale, della stilista del momento: Lia Stublla. La forma ricordava un kimono dalle ampie e bombate maniche ma, rispetto ad altri suoi outfit non era un granché. Le scarpe, ancora una volta firmate Le Silla, costano 1092 euro e, per quanto siano alla moda, proprio non ci hanno convinti, in particolar modo abbinate a quell’abito.

Delusione per Elettra Lamborghini, quasi totalmente assente sia riguardo agli interventi in diretta sia per l’outfit anni Novanta. Carini i sandali minimal ma l’abito midi in sablé di viscosa firmato Versace (1390 euro) con quel buco sul seno proprio no. Ok, che nella moda tutto prima o poi torni ci è chiaro ma di alcuni look potremmo decisamente fare a meno.

Grande miglioramento per Iva Zanicchi che per la prima volta nel format “Sorridi o Glissa” ha ottenuto pieni voti da tutti noi. Emilio Pucci è inconfondibile ed è impossibile non amare le sue creazioni.

Tommaso Zorzi ha scelto un completo dal sapore gangster misto a “matrimonio anni Ottanta” che a molti è piaciuto ma credo che alcuni stili, almeno sotto i trent’anni, andrebbero evitati.

Isola dei Famosi 10 maggio: Elettra Lamborghini ci ha deluso! (Sorridi o Glissa #15) – YouTube

I nostri voti agli outfit del cast in studio:

3 glissate e 1 sorriso per Ilary Blasi

4 glissate per Elettra Lamborghini

4 sorrisi per Iva Zanicchi

3 sorrisi e 1 glissata per Tommaso Zorzi

LEGGI ANCHE: Quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi: Tommaso Zorzi al top (chedonna.it)

L’isola dei Famosi torna venerdì 14 maggio e noi, come sempre, saremo in diretta per e con voi su tutti i social dalle 21.45. Nell’attesa di scoprire i prossimi stili dei vip, vediamo di prendere spunto dagli accessori e dal make-up, di solito non deludono mai.

Silvia Zanchi