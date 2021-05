Nana Kiwi Cicciopancake: per iniziare la mattina con la giusta carica!

Nana Kiwi Cicciopancake, la colazione perfetta per iniziare la giornata con energia, gusto e leggerezza.

Se siete degli amanti della colazione dolce ma non volete rinunciare ad un’alimentazione sana, leggera e genuina, il Nana Kiwi Cicciopancake è la ricetta perfetta perché preparato con frutta fresca, farina di avena e di mandorle, proteine e l’immancabile yogurt che apporta anche la giusta quantità di probiotici ottimi per mantenere alte le difese immunitarie. Sarà semplice preparare questo Cicciopancake e potrete farne per tutta la famiglia perché sarà un dolcetto che renderà felici sia i grandi che i piccini.

Ottimo anche per la merenda, magari accompagnato da un buon bicchiere di latte di mandorla o di cocco freschi. Non vi resta che scoprire gli ingredienti e la ricetta da seguire passo dopo passo per preparare questo pancake che delizierà e conquisterà il vostro palato al primo assaggio!

Nana Kiwi Cicciopancake: gli ingredienti e la ricetta per prepararlo

La ricette del Nana Kiwi Cicciopancake è nata dalla passione e dalla creatività della food blogger stella_cooking_traveller che la presenta come la colazione giusta per inziare la giornata:

“Per una giusta carica e per affrontare al meglio la giornata ti consiglio questo cicciopancake che oltre ad essere super gustoso e anche sano. E voi li avete mai provati i nana kiwi??? Ma quanto sono piccoliniii oltre ad essere carinissimi sono anche buonissimi! Ve li consiglio assolutamente!”

Gli ingredienti

Per preparare il Nana Kiwi Cicciopancake, avrete bisogno di:

“-30 gr farina di avena

-20 gr farina di mandorle

-100 gr di albume

-10 gr di yogurt

-limone+bicarbonato

– crema al cocco q.b

-mezza banana

-un paio di nana kiwi “

Il procedimento

“Mescolare le farine,aggiungere l’albume e mescolare bene, aggiungere anche lo yogurt sempre mescolando e infine far agire il bicarbonato+limone per qualche minuto…cuocere il cicciopancake in padella..e una volta raffreddato dividerlo in 3 parti e farcirlo con la crema al cocco…in superficie fare anche una colata di cioccolata fondente e decorare con la frutta”