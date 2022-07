Una nota ex concorrente del Grande Fratello Vip ha di recente fatto una confessione davvero inaudita che ha lasciato i fan senza fiato. Ecco di chi si tratta.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip voleva farsi suora: la confessione choc

Stiamo parlando della sensualissima Valeria Marini, che ha rivelato di aver pensato molto, in passato, alla possibilità di entrare in convento.

Una scelta estrema dovuta alle tante difficoltà incontrate da Valeria (che ha di recente fatto un’altra incredibile confessione) nel corso della sua vita. “Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante”, ha dichiarato la Marini in una intervista. E ha affermato di pregare con costanza tutte le sere. “Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo. La fede è un dono che ho da quando ero bambina. Io stavo sempre in chiesa”.

Insomma, la possibilità di vedere Valeria in convento era tutt’altro che remota. A farle cambiare idea è stato l’amore per il suo attuale compagno Eddy Siniscalchi, più giovane di lui di 20 anni ma per quale nutre una profonda passione (corrisposta). “L’età è solo un numero” ha dichiarato la showgirl. “Lui è meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”.