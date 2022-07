Ora è possibile acquistare una casa per le vacanze su una nave da crociera! Ecco come

Da ora avrai la possibilità di acquistare una casa per le vacanze su una nave da crociera. Scopriamo insieme i dettagli.

Chi di noi non ha sognato almeno una volta nella vita di viaggiare per il mondo su una nave da crociera? Bè, ora questa possibilità potrebbe diventare realtà.

Proprio così. Dal 2024 potrai circumnavigare il globo a bordo di una nave da crociera. Ma scopriamo insieme cosa ti aspetta.

Approfitta di questa occasione e vivi a bordo di una nave da crociera!

La prima nave da crociera residenziale si chiama Storylines e aprirà i battenti nel 2024. Quando arriverà il momento, potrai soggiornare in una delle 547 residenze.

Queste ultime sono completamente arredate, disponibili per l’acquisto da parte di viaggiatori che desiderano vivere, lavorare e giocare mentre esplorano il mondo. La maggior parte delle case include da una a quattro camere da letto, con tanto di balcone, e possono essere perfino personalizzate in base al proprio stile preferito. Le residenze più costose si aggirano tra 1 e 8 milioni di dollari, mentre le altre partono dai 400.000 dollari con contratti di locazione da 12 a 24 anni. La nave residenziale, lunga 225 metri e larga 29 metri, sarà dotata di molti servizi che sicuramente ti terranno impegnata a suon di divertimento e relax.

La struttura include tre piscine con solarium, una pista da corsa all’aperto, una palestra, uno studio di yoga e dei simulatori di golf, rivolti soprattutto agli amanti dello sport e dell’allenamento. Per i viaggiatori che desiderano un po’ di tranquillità e relax, la nave offre anche una serie di servizi per il benessere, che includono trattamenti disintossicanti. Se hai deciso di portare con te il tuo amico a 4 zampe, non c’è alcun problema. Anzi, la nave dispone di un’area per l’esercizio degli animali domestici, in modo che il tuo compago di viaggio possa divertirsi rimanendo attivo e in salute. La struttura include venti diversi punti di ristoro e bar, quindi puoi essere certa che ogni tua esigenza e preferenza culinaria verrà soddisfatta.

Sarà inoltre disponibile un mercato agricolo a rifiuti zero che offrirà prodotti locali. Altri servizi divertenti a bordo includono una biblioteca, un porticciolo con accesso alle moto d’acqua, un cinema, uno studio d’arte e una pista da bowling. La Storylines è stata costruita all’insegna della sostenibilità. Molte persone amano le esperienze di viaggio globali, ma magari non amano la pianificazione, i viaggi in aereo e tutto ciò che riguarda la logistica di una vacanza.

Questa nave ti elimina la seccatura di tutto ciò, in modo che potrai concentrarti sull’esplorazione, sulle avventure e sulle esperienze culturali. Naturalmente, far parte di una comunità di crocieristi significa soprattutto viaggiare e vivere il mondo. Il viaggio triennale della nave, che inizierà nel 2024, comprende tutti e sei i continenti. I residenti avranno a disposizione diversi giorni per esplorare ogni destinazione e immergersi completamente nella cultura locale.