Frittata con peperoni, olive e formaggio: come preparare la cena in mezz’ora

Una soluzione semplice per la nostra cena, ma con tutto il sapore della nostra campagna: con la frittata peperoni olive e formaggio non sbagliamo mai

Nessun secondo piatto batte la frittata. Se poi è anche una ricetta ricca come la frittata con peperoni, olive e formaggio, allora abbiamo fatto bingo.

Un’ottima soluzione per il pranzo o per la cena, ma anche da portare al lavoro o per una gita fuori porta.

Frittata con peperoni, olive e formaggio: serve un contorno semplice

La frittata con peperoni, olive e formaggio è un secondo piatto completo. Possiamo accompagnarla con un’insalata mista oppure delle verdure grigliate.

Ingredienti:

6 uova medie

2 peperoni rossi o gialli

70 g di groviera

8 olive nere denocciolate

100 ml brodo vegetale

30 ml passata di pomodoro

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 spicchi di aglio

4 foglie di basilico

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Laviamo i peperoni, tagliamoli a metà ed eliminiamo i semi oltre ai filamenti bianchi interni. Poi tagliamoli a striscioline larghe circa un centimetro e teniamo da parte. Poi mettiamo a scaldare in un pentolino il brodo vegetale, preparato con carota, sedano, pomodoro e prezzemolo oppure con il dado e poi filtrato.

In una padella ampia, la stessa che useremo per la frittata, versiamo l’olio extravergine e gli spicchi di aglio spellati. Accendiamo la fiamma e lasciamo dorare l’aglio: quando ha preso colore aggiungiamo anche e facciamoli cuocere per qualche minuto a fiamma vivace mescolando spesso con un cucchiaio di legno.

Poi possiamo eliminare l’aglio e allungare con il brodo. Aspettiamo un paio di minuti, regoliamo di sale e insaporiamo con qualche macinata di pepe fresco. Mescoliamo ancora, copriamo e cuociamo per altri 15 minuti, questa volta a fiamma media.

Intanto che aspettiamo, tagliamo il formaggio a dadini e le olive a rondelle. Poi laviamo le foglie di basilico e spezzettiamole direttamente con le mani dopo averle asciugate.

Rompiamo le uova in una terrina, aggiungiamo un pizzico di sale, un’altra macinata di pepe e sbattiamo con una forchetta i una frusta a mano, come siamo abituate a fare. Aggiungiamo i dadini di formaggio e aspettiamo la cottura dei peperoni.

Quando i peperoni sono pronti insaporiamoli con la passata di pomodoro, le olive e il basilico. Mescoliamo bene, aspettiamo che si intiepidiscano e poi aggiungiamo in padella le uova con il formaggio.

Mescoliamo con un cucchiaio di legno e abbassiamo la fiamma al minimo. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere a fiamma bassa per circa 8-9 minuti. Quando ha preso un bel colore dorato possiamo girare la frittata con peperoni, olive e formaggio.

Cuociamola bene anche dall’altro lato e non appena è pronta con delicatezza adagiamola sul piatto prima di andare a tavola.