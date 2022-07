Cosa mangiare in vacanza: la dieta per non ingrassare e restare in forma

In estate cosa mangiare in vacanza è una domanda che in tanti si pongono: ecco la dieta per non ingrassare e restare in forma.

Quando arriva l’estate è anche tempo di vacanze. Se da un lato non vediamo l’ora di poterci andare a rilassare, dall’altro siamo sempre più soggetti a prendere qualche chilo, complici le cene al ristorante e i vari aperitivi.

Insomma se avevamo fatto tanti sacrifici per arrivare in forma smagliante alla prova costume, con quella tanto agognata settimana di ferie, rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti.

Ma come si fa allora a sopravvivere alle vacanze senza necessariamente riprendere i chili persi senza fare troppi sacrifici, perché ovviamente vogliamo anche poterci rilassare durante le ferie? Ecco la dieta per non ingrassare e restare in forma.

Ecco la dieta da fare in vacanza per non ingrassare

Che sia al mare o in montagna o un viaggio all’estero non sempre è facile mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata quando si va in ferie. In estate, se da un lato fa caldo e siamo più portati a consumare cibi freschi e meno calorici, dall’altro anche le occasioni per sgarrare sono più frequenti.

Al di là degli errori che dovremmo evitare in vacanza, e uno in particolare rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti, per mantenere il peso forma, evitando di cedere a ogni occasione che in ferie può presentarsi ecco alcuni validi consigli da seguire.

Intanto dovremo porre attenzione sia alla qualità dei cibi introdotti ma anche alle quantità. Spesso capita in vacanza di andare a cena al ristorante, ecco che allora dobbiamo bilanciare con un pranzo più frugale.

Ciò non significa saltare il pasto ma scegliere un’insalata mista con un secondo pesce cotto alla griglia o al vapore o dei crostacei. Anche se una frittura mista fa sempre gola è bene non sceglierla se poi sappiamo che andremo a cena fuori.

Al contrario possiamo inserirla una volta alla settimana quando sappiamo che invece per il pasto della sera opteremo per qualcosa di più sano e genuino.

A colazione possiamo introdurre delle proteine e non solo carboidrati, in questo modo gestiremo meglio il senso di sazietà senza farci cogliere dai picchi glicemici che ci portano automaticamente a introdurre qualcosa di calorico fuori pasto.

Introduciamo anche tanta frutta e verdura. Per lo spuntino di metà mattina e metà pomeriggio ad esempio via libera alla frutta, possiamo portare in spiaggia dell’anguria o del melone già tagliati. Bene anche le carote già pulite e tagliate, ci aiuteranno anche a mantenere un’abbronzatura degna di nota.

Se vogliamo consumare un gelato potremo inserirlo nella dieta a patto però di aver optato a pranzo per un pasto leggero. Inoltre, è preferibile sceglierlo alla frutta e rigorosamente artigianale, mentre è meglio evitare i gusti alle creme più calorici e pesanti da digerire. Da evitare invece i prodotti confezionati ricchi di grassi idrogenati.

Non dimentichiamo poi che in vacanza è opportuno non dimenticarci di praticare attività sportiva. Anzi, possiamo trovare più occasioni per muoverci. Dal passeggiare sulla spiaggia al nuoto, fino ad organizzare delle vere e proprie sessioni di allenamento al mare.

Alla fine seguendo poche regole potremo comunque tenere una dieta sana ed equilibrata anche durante le ferie senza prendere chili e vanificare tutti gli sforzi.