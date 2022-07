Pare che tra Valeria Marini e il fidanzato, il giovane Eddy, le cose non potrebbero andare meglio. Soprattutto in camera da letto. Ecco la rivelazione shock di Valeria Marini che ha sconvolto i fan.

Valeria Marini ha recentemente sbalordito i suoi fan con un’affermazione davvero sconvolgente a cui molti non riescono nemmeno a credere. Si tratta di una rivelazione bollente riguardante la vita sessuale tra la nota showgirl e sex symbol e il giovane fidanzato Eddy (che pare proprio non riesca trattenersi…)

Si sa, Valeria Marini non ha mai avuto problemi a raccontare dettagli sulla sua vita privata e stavolta non ha fatto eccezione. Valeria sta attualmente vivendo una relazione molto soddisfacente e appagante con il giovane Eddy Siniscalchi, trentacinquenne molto focoso che pare sia follemente innamorato della fascinosa soubrette ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco il dettaglio hot che ha lasciato i fan senza parole.

Valeria Marini, la rivelazione shock lascia i fan senza fiato

L’amore tra Valeria Marini e Eddy Siniscalchi non fa che crescere con il passare dei mesi. La Marini (che ha chiarito una volta per tutte un dettaglio scottante) ha addirittura dichiarato che la passione tra loro è così forte che fanno l’amore dalla mattina alla sera.

Eppure Eddy e la Marini hanno ben poco in comune. Lui è un manager in campo immobiliare e lei una delle più famose soubrette italiane di sempre. Si sono conosciuti tramite amici in comune e la loro intesa è stata sempre più evidente con il passare del tempo. Siniscalchi non è nuovo all’ambiente vip. Ha infatti ottimi rapporti con le sorelle Selassié e non perde occasione di partecipare a feste ed eventi mondani. In una intervista rilasciata al corriere della sera, la Marini ha ammesso di fare l’amore dalla mattina alla sera con il suo Eddy, che la tratta come una principessa. “L’età è solo un numero”, ha detto la Marini, che ha 20 anni in più del fidanzato. “È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”. Insomma, pare che dopo tante tribolazioni amorose la Valeriona nazionale abbia trovato la sua tanto desiderata felicità. Ora non ci resta che aspettare per rivederla a settembre a Tale e Quale show! Ma vi ricordate com’era Valeria Marini agli inizi della carriera? Irriconoscibile!