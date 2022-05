Valeria Marini l’ha fatto davvero: la showgirl si smaschera da sola così!

Valeria Marini questa volta lo ha fatto davvero. La showgirl sui suoi profili social ha vuotato il sacco in questo modo.

Valeria Marini è senza alcun dubbio una delle showgirl più famose del piccolo schermo degli italiani. Anzi, è possibile definirla una delle colonne portanti della tv in quanto negli anni 90′ era tra i personaggi più popolari ed era la regina de Il Bagaglino.

In questi anni, invece, con il cambiamento dei palinsesti, ha scelto di mettersi in gioco partecipando a diversi reality show dove ha avuto sempre un ottimo riscontro da parte dei telespettatori. Durante il corso di questi anni di onorata carriera, però, in molti si sono chiesti se la sua bellezza e il suo charme fossero opera di madre natura o se si fosse rivolta all’aiuto del chirurgo per modificare alcuni trattati del suo corpo che forse non la convincevano del tutto.

Valeria Marini si è rifatta oppure no? A rispondere a questo dubbio, probabilmente in maniera involontaria, è stata la diretta interessata pubblicando un vecchio scatto sui suoi canali social che conferma o smentisce i dubbi degli utenti della rete.

Valeria Marini si è rifatta? La foto del passato rivela tutta la verità

Valeria Marini, che di recente ha raccontato il dramma che le ha cambiato la vita, ha risposto a questo dubbio degli utenti della rete, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, pubblicando una foto proveniente dal suo passato ma prima di commentarla insieme ci sono alcune precisazioni da dover fare.

La prima è che questo articolo nasce con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e di rispondere alle loro curiosità. Lungi da noi influenzare i loro pareri in merito ai personaggi o programmi trattati. O tantomeno esprimere sentenze o giudizi in merito alle scelte personali prese dagli artisti in questione. Ognuno è ovviamente libero di fare ciò vuole senza essere vittima del giudizio o critica altrui. Chiariti questi importanti e fondamentali passaggi, possiamo proseguire con l’argomento principale di questo articolo.

Nella foto pubblicata da Valeria Marini su Instagram, effettivamente appare un po’ diversa a come appare oggi sul piccolo e grande schermo degli italiani. Secondo gli utenti della rete, infatti, la showgirl durante il corso di questi anni avrebbe deciso di aumentare il volume delle sue labbra e non solo.

Il web sospetta anche che abbia deciso di modificare gli zigomi e il seno. Ovviamente questi sono soltanto sospetti degli utenti della rete, ma lei non ha mai parlato durante il corso di questi anni dei presunti ritocchini e quindi è impossibile averne la certezza nonostante ci sia una differenza tra le foto del passato e quelle del presente.

Valeria Marini rifatta o meno, resta ugualmente una delle donne più affascinanti del piccolo schermo degli italiani.