Drusilla Foer non ha più saputo trattenersi e ha espresso il suo personale pensiero su Gianni Morandi e Chiara Ferragni a Sanremo 2023.

La mitica Drusilla Foer è diventata nota al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione al festival di Sanremo lo scorso anno. Il noto personaggio tv ha rivelato quello che pensa della scelta di Amadeus di avere nella squadra del festival del 2023 Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Drusilla è da sempre nota per non avere peli sulla lingua e solitamente dice sempre quello che pensa. Così ha fatto anche in questa occasione, dopo che Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri le hanno posto la spinosa domanda durante il programma di Radio 101 Facciamo finta che.

Drusilla Foer senza freni: ecco cosa pensa di Ferragni e Morandi a Sanremo 2023

A Drusilla (a proposito, l’avete mai vista senza trucco e parrucco?) l’idea di Chiara Ferragni e Gianni Morandi al festival di Sanremo del prossimo anno piace moltissimo.

“Cosa penso di Gianni al Festival di Sanremo?”, Ha esordito la Foer. “In fondo Morandi ha condotto alcuni Sanremo, è una persona brillante, piace ai giovani rappresenta un tipo di musica e di cultura italiana che va onorata e poi è un personaggio brillante, sa muoversi sul palco, è un uomo libero, ha una testa libera, è uno degli uomini più liberi che io abbia conosciuto“. E riguardo alla Ferragni? “Anche la Ferragni rappresenta qualcosa per molte persone. Bisogna smuovere le acque con ragionevolezza. Io sono molto contenta”. Ha asserito il noto personaggio TV.

Intanto molti si augurano il ritorno, anche solo per una puntata, di Drusilla al festival. Dopotutto per lei l’esperienza è stata più che positiva. “Devo dire che mi sono vissuta la serata di Sanremo con grande tranquillità“, ha rivelato Drusilla. “La mattina mi sono svegliata leggendo tutte le belle cose dei social e della stampa. Così mi sono detta ‘ma guarda questa vecchia grulla’ come si dice in Toscana. Sì sono felice e ho trovato molta alleanza da subito. Gioia, alleanza e partecipazione. Certo qualcuno ha storto la bocca, ma va benissimo così davvero”.