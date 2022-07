I cibi che contrastano l’ansia possono aiutarti a gestire meglio la dieta

Scopri quali sono i cibi che contrastano l’ansia. Inserirli nella tua dieta ti aiuterà a gestire al meglio ciò che mangi e ad evitare gli attacchi di fame nervosa.

Mettersi a dieta è da sempre un fatto stressante. Dopotutto si tratta di eliminare alcuni alimenti che danno solitamente il buon umore e ridurne altri che spesso si è soliti mangiare quando si è in ansia o quando si ha semplicemente voglia di qualcosa di buono.

Doversi privare di qualcosa che piace, poi, per molte persone è una vera e propria fonte di stress. Cosa che, fortunatamente è possibile evitare, scegliendo alcuni cibi rispetto ad altri. Ci sono infatti degli alimenti in grado di contrastare ansia e stress. Cosa che contribuisce sicuramente a gestire al meglio anche la dieta.

I cibi che contrastano l’ansia e rendono più semplice la tua dieta

Poter seguire la dieta nel modo corretto è molto importante. Per farlo è però indispensabile riuscire a mantenere un umore stabile. E ciò significa evitare il più possibile ansia e stress. È infatti nei momenti di maggior tensione che si finisce con il cedere ai cibi solitamente proibiti, mettendo così a repentaglio la linea.

Un motivo in più per iniziare a mangiare i cibi che aiutano da sempre a contrastare l’ansia. Farlo ti consentirà infatti di godere a pieno di un umore più stabile e tutto con la possibilità di seguire al meglio la dieta. Ecco, quindi, quali sono i cibi da iniziare ad inserire nel tuo menu.

Il salmone

Iniziamo da uno dei cibi che sono famosi per donare il buon umore e per contrastare la fame nervosa. Inserire il salmone nella propria alimentazione rappresenta un buon modo per allontanare lo stress, per saziarsi nel modo giusto e per fare il pieno di Omega 3, da sempre famosi per le loro proprietà benefiche e per gli effetti benefici che hanno sulla mente. Mangiarlo come secondo o con della pasta integrale ne fa quindi un ottimo ingrediente che, oltre ad essere sano è in grado di semplificare la dieta.

Lo yogurt

Adattissimo a chi è a dieta, lo yogurt (e ovviamente anche quello greco) è in grado di rafforzare le difese immunitarie e consente di stabilizzare l’umore. Consumarlo tutti i giorni aiuta a ridurre l’ansia e a combattere lo stress. Ottimo sia a colazione, è possibile mangiarlo a merenda o inserirlo ai pasti per arricchire i contorni. Un ingrediente poliedrico ed in grado di fare davvero la differenza.

I pistacchi

La frutta secca è da sempre ottima per chi è a dieta perché aiuta a contrastare la fame nervosa. Quello che forse non sai è che i pistacchi hanno anche la “capacità” di rilassarti e di allentare lo stress. Sgranocchiarli (ovviamente nelle giuste quantità e senza sale) ti aiuterà quindi a sentirti meglio e a godere di un po’ di relax.

La banana è tra i cibi che contrastano l’ansia

Un ottimo frutto da gustare anche quando si è a dieta (basta bilanciarla per evitare il problema del picco glicemico) è la banana. Questo frutto riesce infatti a rilassare al punto da rendere migliore il riposo notturno. Cosa che, inutile dirlo, agisce in modo positivo anche sulla dieta e sul suo successo. Ottima come frutto a fine pasto o da gustare con lo yogurt greco, è sempre un cibo consigliato contro lo stress e dolce abbastanza da farti sentire meno a dieta.

Il tonno

Questo pesce è perfetto per migliorare l’umore e per contrastare i momenti in cui ci si sente particolarmente giù di tono. Ottimo quando si è a dieta, si rivela perfetto per uno snack veloce, per un pranzo saporito e per una cena da gustare sia da soli che in compagnia. Quel che è certo è che mangiarlo allevierà il tuo stress e, cosa che ha sempre il suo valore, contrasterà la fame nervosa.

I peperoni

Questi ortaggi, ricchi di colore, sono anche un buon modo per fare il pieno di serotonina. Mangiarli significa quindi migliorare il tono dell’umore ed evitare i momenti di fiacca che spingono spesso verso alimenti meno sani. Che si tratti di mangiarli crudi o cotti si rivelano sempre ideali per migliorare una giornata e per sentirti più carichi puntando tutto sulla leggerezza.

Le mandorle

Anche le mandorle aiutano ad alleviare lo stress e, tra le altre cose, sono in grado di stabilizzare l’umore. Mangiarle significa quindi poter contare su un umore più stabile e su un pensiero mediamente più positive. Tutte particolarità che renderanno la tua dieta molto più semplice da gestire.

Il cioccolato fondente

Amato praticamente da tutti, il cioccolato fondente rientra a pieno titolo tra i cibi che aiutano a combattere lo stress, che donano il buon umore e che favoriscono il rilassamento pur dando al contempo energia. Ti basterà scegliere quello extra fondente (meglio se oltre il 75%) per poterlo gustare anche a dieta e per trarne così tutti i benefici possibili.

Ora che sai quali sono alcuni degli alimenti più noti nella lotta all’ansia e allo stress, non ti resta che inserirli nella tua dieta per renderla migliore e più semplice da seguire. Così facendo, e seguendo i nostri consigli sugli spuntini notturni da fare quando sei a dieta, potrai contare su alimenti sani, dietetici, leggeri, ricchi di gusto e, soprattutto, in grado di migliorare la tua vita. Cosa che avrà ovviamente ripercussioni anche nella gestione della dieta e nei risultati rapidi e duraturi nel tempo.