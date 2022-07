Come fare un barbecue perfetto: ecco i trucchi da conoscere

Il barbecue in estate diventa protagonista ma per farlo in modo perfetto occorre conoscere alcuni trucchi.

Con l’arrivo dell’estate torna protagonista il barbecue: dalla carne al pesce, passando per verdure e bruschette, una grigliata è sempre un’occasione conviviale piacevole per trascorrere una giornata in compagnia.

Che sia sul terrazzo o nel giardino di casa, il barbecue è comunque un’idea vincente ma per farlo in modo perfetto è importante seguire alcune regole di base. Dopo aver scelto quello giusto: a gas, elettrico o a carbonella, dovremo anche preparare l’attrezzatura adatta. Dalle pinze ai guanti, passando per spiedini di legno e forchettone.

Scopriamo allora i trucchi per fare il barbecue in modo perfetto con tutti i segreti del caso: dalla scelta della carne, alla preparazione della brace fino ad arrivare alla temperatura idonea, la marinatura e tanto altro.

Ecco i trucchi per fare un barbecue perfetto

Tra i metodi di cottura dei cibi più gettonati in estate sicuramente il barbecue è uno di questi. La grigliata suscita sempre il suo fascino perché oltre che essere un perfetto momento conviviale fa venire il languorino solo a sentirne parlare.

Succulenta carne cotta sulla brace che sprigiona quel tipico odore delle brace, richiamando anche i nasi e i palati dei vicini. Insomma un metodo di cucinare i cibi che può essere davvero gustoso. Non dimentichiamo poi, che oltre alla carne è importante sapere i trucchi per realizzare una salsa barbecue perfetta.

Non tutti però conoscono gli errori da non commettere, e al tempo stesso non sanno quali siano le regole da rispettare per realizzare un barbecue perfetto: scopriamo allora i trucchi per fare una grigliata impeccabile.

1) Scegliere il barbecue giusto. Non sono tutti uguali. Se non si vuole perdere troppo tempo quello elettrico è pratico e veloce da preparare. Basta accenderlo e senza dover preparare la brace si potrà cucinare non appena raggiunge la temperatura. Altrimenti se si preferisce la vecchia carbonella perché il risultato delle carni è sicuramente più aromatico si potrà optare per quest’ultimo. Insomma tutto sta ai propri gusti personali e alle questioni pratiche di spazio e tempo.

2) Temperatura corretta. Possiamo avvalerci di un termometro per misurare il calore. In genere la cottura diretta avviene sui 260°C esponendo il cibo a distanza ravvicinata dalla fonte di calore. In tal caso bisogna marinare la carne altrimenti il rischio di bruciarla è dietro l’angolo. Oppure possiamo utilizzare la cottura indiretta. In questo caso la temperatura dovrà essere di 150°C, è molto più delicata, e in questo caso nel barbecue dovrà esserci il coperchio.

3) Come marinare. La marinatura serve per rendere più teneri i cibi prima della cottura ma anche per insaporirli. Inoltre, durante la cottura il cibo tenderà meno a seccarsi e rimarrà molto più umido. La tipologia più utilizzata è quella con olio extra vergine d’oliva, aglio e erbe aromatiche. Dovremo lasciarla riposare per almeno mezz’ora in frigorifero e poi si cuoce.

4) Evitare di carbonizzare i cibi. Se non vogliamo incorrere in problemi di salute è importante non carbonizzare i cibi, qualunque essi siano. A seconda della dimensione degli alimenti dovremo regolarci con le tempistiche. I cibi grandi dovranno cuocere lentamente altrimenti rischiano di bruciare fuori e restare crudi all’interno. Quelli più piccoli invece necessitano di meno tempo e quindi si potrà anche optare per un cottura con un calore più elevato ma più veloce. La verdura dovrà invece restare lontana dalla brace altrimenti il rischio è quello di bruciarla. In ogni caso qualora i cibi dovessero bruciarsi troppo si dovranno scartare le parti carbonizzate.

5) Pulire la griglia. Infine, è importante mettere la carne o gli altri cibi su una griglia ben pulita, evitando di appoggiare il cibo su un attrezzo sporco. Bisogna evitare di lasciare la griglia sporca per le volte successive altrimenti si rischia di dare un cattivo odore ai cibi.