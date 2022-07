Una ex coppia di Uomini e Donne è in attesa del primo figlio (una dolce bambina) ed è emozionatissima. Ecco di chi si tratta.

Stiamo parlando di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, che stanno per dare il benvenuto alla loro prima figlia. (Un’altra celebre coppia del programma ha invece avuto la seconda figlia l’anno scorso)

Il sesso del nascituro è stato rivelato in un recente video pubblicato sugli account Instagram di entrambi i futuri genitori e i fan sono subito andati in brodo di giuggiole. Il video è stato girato un un giardino fiorito, decorato con dettagli azzurri e rosa. Da un armadio, più, i due ex volti di Uomini e donne hanno fatto uscire un mare di palloncini rosa, svela di appunto che il primo figlio della coppia sarà un femminuccia.

“Ti aspettiamo amore nostro”, hanno scritto i due sui social, aggiungendo un fiocchetto rosa alla didascalia. L’annuncio della gravidanza in atto era già stata data da Claudia e Lorenzo a fine giugno, ma ancora i fan erano all’oscuro del sesso del bambino in arrivo. “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri”, hanno scritto i futuri genitori in un post di Instagram. “Una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli…” Insomma, l’emozione è tanta, sia per i futuri genitori che per i loro fan. E noi non possiamo che fare loro le congratulazioni per il lieto evento!