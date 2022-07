La dieta di Novak Djokovic ecco cosa mangia il campione di tennis serbo

Come fa il campione di Wimbledon ad essere così in forma: ecco i segreti della dieta di Novak Djokovic, cosa mangia il tennista serbo.

Celiaco e vegano Novak Djokovic è uno sportivo fortissimo. Nonostante la sua dieta sia abbastanza particolare e priva di diverse tipologie di alimenti il tennista in campo riesce a sbaragliare tutti.

La sua vittoria sull’erba di Wimbledon, dove si disputa il torneo più prestigioso di tennis, è fresca fresca. Un successo dietro l’altro eppure lo sportivo serbo non segue un regime alimentare qualunque.

Quali sono i segreti della sua dieta molto particolare? Cosa mangia Novak Djokovic visto che è intollerante al glutine e in più ha scelto da qualche anno di essere anche vegano, per motivi etici, ma non solo? Scopriamolo.

Ecco la dieta di Novak Djokovic

Campione fresco fresco per la settima volta, Novak Djokovic ha alzato il suo ennesimo torneo sul campo di Wimbledon. Ma quali sono i segreti del suo successo? Una dieta molto particolare che possiamo definire plant based.

Novak Djokovic ha infatti abbandonato prima il glutine, e poi è diventato anche vegano eliminando la carne dalla sua dieta che una volta invece era solito consumare tre volte al giorno. Qui scopri anche gli errori da non fare con la dieta vegetariana.

Non solo, il tennista serbo ha eliminato dalla sua dieta anche i latticini, gli zuccheri raffinati e tutto quel cibo che difficile da digerire. La sua alimentazione si basa dunque principalmente su alimenti di origine vegetale come verdure, legumi tra cui fagioli, ceci, lenticchie, ma anche frutta fresca e secca come le noci, e poi i semi e gli oli salutari.

Un tipo di regime alimentare decisamente ristretto ma che molto probabilmente ha inciso a dare una svolta alla sua vita. Lo sportivo ha infatti eliminato molte tossine dal suo corpo e lo considera un vero e proprio stile di vita.

Ma cosa mangia nello specifico il campione di tennis serbo? Novak Djokovic inizia la sua giornata bevendo acqua tiepida con il limone per disintossicarsi. A colazione sceglie un succo di sedano e un frullato ricco di antiossidanti a base di alghe e spinaci.

A pranzo opta per le insalate, la pasta senza glutine e tante verdure, ma anche formaggio vegano.

Dopo essersi allenato prende un frullato proteico ma assolutamente privo di latticini, così da far recuperare i muscoli. E a cena insalate, verdure miste, avocado, zuppe e altri alimenti proteici ma sempre di origine vegan.

Djokovic poi è ghiotto di miele, ma non uno qualsiasi, il suo preferito è quello neozelandese che producono le api che si nutrono dagli alberi Manuka. Due cucchiai al mattino o durante le partite.

Insomma uno sportivo davvero sui generis per quanto riguarda l’alimentazione, eppure le vittorie gli danno ragione. Qui invece puoi scoprire cosa mangia Matteo Berrettini. Ma in ogni caso non dimentichiamo che Djokovic è seguito sia dal punto di vista sportivo che per quanto riguarda la dieta.

Dunque, prima di sottoporsi a qualsiasi tipologia di regime alimentare diverso dal solito è sempre bene consultare un nutrizionista e non sottoporsi al fai da te, specie quando si eliminano determinate categorie di alimenti dalla propria alimentazione.