I vestiti di Kate Middleton sono perfetti per valorizzare ogni fisicità!

I vestiti di Kate Middleton sono quelli che dovremmo indossare per valorizzare la nostra fisicità! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà quali abiti ha indossato la Duchessa di Cambridge e come copiare il suo stile!

Lo stile della Duchessa di Cambridge Kate Middleton è chic, al passo con le tendenze e azzeccato per ogni occasione. Ciò che non sapevamo è che gli abiti che sceglie di indossare hanno anche il potere magico di valorizzare ogni tipologia di fisicità! Come mai? Scopri il segreto che si cela dietro ai vestiti di Kate Middleton!

L’amore per il fashion che possiede Kate Middleton è indiscusso. In ogni occasione, da quella più formale a quella più casual, la Duchessa di Cambridge lascia tutte noi a bocca aperta con i suoi outfit.

Sempre perfetta in ogni situazione e con un occhio attento alle questioni ambientali, Kate Middleton dal primo giorno in cui è entrata a far parte della royal family più famosa si è contraddistinta per il suo personale senso del fashion.

È diventata in pochissimo tempo una guru della moda, divenendo anche un esempio di stile per molte noi fashion lovers.

In più oggi sveleremo un segreto, perché i look di Kate non sono semplicemente perfetti da un punto di vista fashion, ma sono ottimi per valorizzare ogni tipologia di fisicità.

Non a caso la Duchessa di Cambridge è sempre perfetta e non cade mai nell’errore di stile. A cosa dobbiamo ciò? Alla scelta ponderata degli abiti che indossa!

Allora sveliamo insieme il segreto di Kate Middleton e vediamo gli ultimi abiti che ha indossato e perché dovremmo copiarla!

I vestiti di Kate Middleton a Wimbledon sono perfetti per valorizzare ogni tipo di fisicità! Copiamola!

Sono da pochi giorni terminati i tornei di tennis più famosi del mondo, quelli di Wimbledon. Come da tradizione la Duchessa di Cambridge presenzia alle partite insieme alla propria famiglia e coglie l’occasione per sfoggiare look da urlo. Anche quest’anno Kate non ha deluso le aspettative e ci ha regalato delle perle di stile!

Coma abbiamo detto Kate Middleton ha presenziato ad alcune delle giornate del torneo di Wimbledon indossando dei look che hanno fatto il giro del mondo. Nello specifico ha indossato dei vestiti, chic ed eleganti ma perfetti per l’occasione, che se utilizzati nel modo corretto valorizzano ogni fisicità!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali vestiti sono stati indossati da Kate e perché dovremmo copiarla:

abito azzurro pois: consociamo l’amore di Kate Middleton per la fantasia a pois. Ciò che non sappiamo è che questa fantasia è tornata di tendenza per l’estate 2022. L’abito indossato in questione è firmato Alessandra Rich, ed è un abito midi, base azzurra con pois bianchi, manica a sbuffo e cintura sul punto vita. Una perfetta mise per essere chic in pieno giorno.

consociamo l’amore di Kate Middleton per la fantasia a pois. Ciò che non sappiamo è che questa fantasia è tornata di tendenza per l’estate 2022. L’abito indossato in questione è firmato Alessandra Rich, ed è un abito midi, base azzurra con pois bianchi, manica a sbuffo e cintura sul punto vita. Una perfetta mise per essere chic in pieno giorno. giallo limone: il giallo non è il colore più semplice da utilizzare, ma non per Kate Middleton, che ha indossato, o meglio rindossato, un abito firmato Roksanda Ilincic. Nello specifico un abito a mezza manica con fiocco sulla spalla sinistra, punto vita aderente e gonna lunga morbida. Questa tipologia di abito è perfetta per chi presenta una fisicità a pera, ossia con la parte superiore del corpo minuta ma con fianchi e larghi. Utilizzando questo taglio di abito potrete valorizzare il busto e le spalle, coprendo dolcemente i fianchi.

il giallo non è il colore più semplice da utilizzare, ma non per Kate Middleton, che ha indossato, o meglio rindossato, un abito firmato Roksanda Ilincic. Nello specifico un abito a mezza manica con fiocco sulla spalla sinistra, punto vita aderente e gonna lunga morbida. Questa tipologia di abito è perfetta per chi presenta una fisicità a pera, ossia con la parte superiore del corpo minuta ma con fianchi e larghi. Utilizzando questo taglio di abito potrete valorizzare il busto e le spalle, coprendo dolcemente i fianchi. pois e scollatura: per la finale maschile del 10 luglio, Kate ritorna sul pois, questa volta scegliendo nuovamente Alessandra Rich. Nello specifico la Duchessa ha indossato un abito blu scuro a pois bianchi che sembrava un due pezzi. Parte superiore con scollatura a V, mezza manica con sbuffo sulle spalle, punto vita con volant e gonna dritta lunga sotto al ginocchio. L’abito è poi stato chiuso da una scarpa con tacco beige e punta nera. Perché dovremmo copiare questo look? Perché l’abito nello specifico è perfetto per chi presenta una fisicità a rettangolo. Generalmente chi non ha un punto vita delineato preferisce evitare gli abiti stile impero. Ma scegliendo un modello come quello indossato da Kate, con volant sui fianchi, amerete indossare gli abiti. Infatti questa linea di vestito è perfetta per creare otticamente il punto vita. A proposito, Il verde è il colore dell’estate 2022! Ecco come lo indossa Giulia De Lellis!

Adesso che conosciamo tutti i segreti di stile di Kate Middleton non ci resta che creare il nostro look partendo da un abito estivo e divertirci! Perché la moda è soprattutto divertimento!