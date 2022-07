Il verde è il colore dell’estate 2022! Ecco come lo indossa Giulia De Lellis

By

Il verde è senza dubbio il colore più trendy dell’estate 2022. Però nasconde molte insidie, perché è anche uno dei più difficili da utilizzare! Vediamo insieme come realizzare dei look al top con il verde copiando lo stile di Giulia De Lellis!

Il fashion dell’estate 2022 lo possiamo definire con un solo aggettivo: coloratissimo! Mai come per quest’anno la moda ha realizzato collezioni super colorate. Tutti i colori dell’arcobaleno sui nostri look da tutti i giorni. Ad esempio, il protagonista della nostra guida di stile è un colore di grande tendenza, ma molto difficile da utilizzare!

Sfogliamo le pagine dei magazines di moda, oppure visitiamo il profilo social delle nostre influencer preferite e notiamo dei look super colorati che vorremmo indossare anche noi. Ma ogni qual volta ci proviamo, qualcosa non va.

Succede spesso a tutte noi! Volete sapere il perché? Semplice: il modello o il colore del look che vogliamo copiare non è adatto a noi!

Infatti la prima regola per essere delle vere guru della moda è prendere ispirazione senza mai copiare, cercando di essere fedeli al nostro personale stile e valutare ciò che può valorizzare la nostra fisicità.

Ad esempio, per l’estate 2022 un colore in particolare sta facendo breccia nei nostri cuori. Quale? Il verde! Ma non tutte le tonalità di verde sono semplici da indossare.

Quindi come fare? Con questa guida di stile targata CheDonna! Vediamo insieme come indossare il colore dell’estate 2022 prendendo ispirazione da un look di Giulia De Lellis!

Giulia De Lellis indossa il colore dell’estate 2022: il verde salvia! Ecco come ricreare il suo look!

Quando parliamo di outfit colorati dobbiamo sempre tenere a mente ciò che può star bene alla nostra fisicità e ai nostri toni di pelle e capelli. Scegliamo sempre ciò che può valorizzare le nostre forme e evitiamo colori che spengono il nostro incarnato!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come indossare il verde in estate:

Giulia De Lellis ha indossato in un look un abito arricciato color verde salvia. A lei questa tonalità si addice particolarmente bene, grazie alla sua carnagione chiara e ai capelli castani che donano contrasto a tutto il look. verde militare: il verde più scuro si addice a persone con carnagioni molto chiare e molto scure, essendo un colore di per se molto intenso. Quindi questa tonalità di verde sarà più versatile da utilizzare.

il verde più scuro si addice a persone con carnagioni molto chiare e molto scure, essendo un colore di per se molto intenso. Quindi questa tonalità di verde sarà più versatile da utilizzare. verde oliva: una tonalità piuttosto acida, che quindi starà bene a coloro che possiedono una carnagione molto scura. A proposito, Di che colore ti vesti di solito? Ecco quale sprigiona la tua personalità!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come indossare il verde in estate!

Alla prossima guida di stile! Con tutti gli aggiornamenti fashion più trendy del momento!