Di che colore ti vesti di solito? Ecco quale sprigiona la tua personalità!

Ad ogni colore corrisponde una personalità! E tu con quale colore ti senti più a tuo agio? Quale rispecchia di più il tuo carattere? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come scegliere al meglio i colori dei nostri look!

Quante volte hai indossato un look colorato e guardandoti allo specchio non ti sei sentita a tuo agio? Chiaro, perché probabilmente il colore che hai scelto per il tuo total look non era adatto a te. O meglio, non rispecchiava la tua personalità! Scopri come non cadere più in questo errore di stile e come scegliere quale colore si addice di più alla tua personalità!

Se pensiamo che gli outfit che indossiamo siano dei semplici abiti scelti a caso solo per proteggerci e coprirci ogni giorno ci sbagliamo di grosso!.

Tutti gli abiti che scegliamo di indossare raccontano chi siamo, qual è il nostro carattere e qual è il mood della nostra giornata.

Ci capita di sentirci allegre e allora vogliamo creare look colorati, oppure siamo stanche dalle giornate lavorative passate e quindi la nostra scelta cade su toni neutri o scuri.

Una cosa è certa, la scelta dei colori per i nostri outfit non è solo una scelta stilistica ma molto di più: ogni colore mostra al mondo intero la nostra personalità, e per questo motivo è importante scegliere sempre quello giusto.

Non sai come fare? Nessuna paura! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà quale colore si addice di più alla tua persona!

Scegli il colore del tuo look che rispecchia di più la tua personalità: ecco la guida!

La scelta dei colori dei nostri look è importante per sentirci bene tutta la giornata. Se scegliamo colori che non ci rappresentano al meglio rischiamo di indossare un outfit che ci fa sentire a disagio. Perché la moda ha questo potere: ci fa sentire al top e l’attimo dopo invece non ci piacciamo. Ecco perché è importante scegliere sempre al meglio i nostri look!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo a quale colore si lega la nostra personalità:

nero : siamo persone decise e determinate. Non abbiamo bisogno di look troppo eccentrici per manifestare il nostro carattere. Viviamo le nostre giornate a pieno e per questo abbiamo bisogno di indossare outfit che ci facciano sentire comode tutto il giorno. Il nero è sempre la scelta migliore.

: siamo persone decise e determinate. Non abbiamo bisogno di look troppo eccentrici per manifestare il nostro carattere. Viviamo le nostre giornate a pieno e per questo abbiamo bisogno di indossare outfit che ci facciano sentire comode tutto il giorno. Il nero è sempre la scelta migliore. beige/bianco: abbiamo bisogno di luce perché siamo persone solari, e quindi il beige o il bianco saranno i colori che fanno per noi. Che sia giorno o sera, i nostri outfit dovranno essere luminosi!

abbiamo bisogno di luce perché siamo persone solari, e quindi il beige o il bianco saranno i colori che fanno per noi. Che sia giorno o sera, i nostri outfit dovranno essere luminosi! fucsia/arancio/giallo: amiamo l'estate e le giornate assolate. Amiamo ridere e stare in compagnia, uscire con le nostre amiche e realizzare look di tendenza! Allora non c'è scelta migliore che osare con total look colorati! Ad esempio con il fucsia o l'arancio, o addirittura il giallo! Per noi la moda è tutto e ogni momento della nostra giornata deve essere colorato!

Anche per oggi termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come scegliere il colore dei nostri look in base alla nostra personalità!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in fatto di fashion e molto altro!