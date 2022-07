Ecco il frutto da consumare per digerire meglio e vivere più leggera!

By

Per digerire meglio forse non tutti sanno che si può consumare un frutto in particolare tipicamente estivo: scopriamo quale.

Tutti i nutrizionisti raccomandano di consumare frutta e verdure nelle giuste quantità. Solitamente sono 5 le porzioni consigliate di cui 3 di frutta e 2 di verdure. Ma perché la frutta fa così bene al nostro organismo?

Intanto la frutta è fonte di vitamine in particolare la A e la C ma anche di numerosi sali minerali tra cui magnesio, potassio, zinco, selenio, rame e così via. Inoltre, la frutta contiene le fibre essenziali per il nostro intestino. E poi è ricca di polifenoli e antiossidanti.

Insomma un vero e proprio concentrato di benessere. Ma tra tutta la frutta in particolare c’è un frutto tipicamente estivo che aiuta a digerire meglio: scopriamo di cosa si tratta e perché dovremmo introdurlo nella dieta.

Ecco il frutto che aiuta a digerire meglio

Se da un lato la frutta fa molto bene al nostro organismo dall’altro può creare problemi di fermentazione con la conseguenza che può portare a problemi di gonfiore addominale e meteorismo nonché un senso di cattiva digestione.

Alcuni frutti poi sono sicuramente più digeribili di altri e addirittura qualche tipo di frutto può aiutare a digerire. In particolare un frutto molto comune in estate riesce a stimolare le funzioni dell’apparato digerente non creando gonfiori o fastidi.

Il frutto in questione è la pesca (qui trovi proprietà, benefici e controindicazioni). Formata al 90% da acqua, e poi da cellulosa, sali minerali e vitamine la pesca va a stimolare la digestione, rendendo anche più forte la mucosa intestinale, ma la tempo stesso andando a prevenire gonfiori e meteorismo.

Nello specifico la pesca inizia ad agire già dalla bocca grazie all’acido malico e tartarico che vanno a creare un ambiente ostile alle infezioni e al tempo stesso proteggendo le mucose della bocca, così come la lingua e i denti.