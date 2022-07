Federica Calemme, in bikini è una favola: lo spettacolo è assicurato

Federica Calemme ha infiammato il web pubblicando uno scatto che esalta tutta la sua bellezza. La fidanzata di Gianmaria Antinolfi è uno spettacolo.

Federica Calemme ha trovato un certo successo dopo aver preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che salvo cambi di programmi dell’ultimo minuto dovrebbe ritornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dal 12 settembre per l’edizione più lunga di sempre.

Oltre a trovare la fama e il successo, all’interno della casa più spiata d’Italia, Federica ha trovato anche l’amore in quanto ha iniziato una relazione con l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. Nonostante in molti nutrissero dubbi in merito al loro legame, questa relazione prosegue a gonfie vele anche a telecamere spente e appena possono si ritrovano per vivere il loro sentimento.

Nelle scorse ore, però, Federica Calemme ha attirato l’attenzione del web pubblicando una serie di scatti in bianco e nero che non fanno altro che esaltare tutta la sua bellezza mediterranea ed in men che non si dica il post è diventato virale.

Federica Calemme infiamma il web: lo scatto in bikini è una favola

Federica Calemme dopo l’esperienza al GF Vip 6, dove è finalmente spuntata fuori tutta la verità sul suo rapporto con Lulù Selassié, non si è affatto montata la testa, restando sempre la ragazza della porta accanto.

Nelle scorse ore però ha voluto stupire tutti i suoi fedeli sostenitori, pubblicando lo scatto che trovate poco più in alto in cui, grazie anche alla magia del bianco e nero, viene esaltata tutta la sua bellezza mediterranea. Lo scatto in bikini, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, nel giro di pochissimo tempo è subito diventato virale ed ha conquistato gli utenti della rete che sono rimasti estasiati dalla sua bellezza.

“Mamma, Federica sei bellissima” le ha scritto una sua fedele sostenitrice tra i commenti. “Magnifica, una forza della natura“ ha subito aggiunto, complimentandosi con la sua beniamina per essere sempre sensuale senza mai cadere nel volgare, anzi.

La forza della fidanzata di Gianmaria Antinolfi risiede proprio nella sua semplicità e per questo motivo ha un posto speciale nel cuore del pubblico che ha avuto modo di apprezzarla nella casa più spiata d’Italia non solo per la sua bellezza ma anche per la sua anima.

Federica Calemme del GF Vip può godersi il meritato successo, mentre il pubblico contempla tutto il suo fascino.