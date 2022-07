Vai in Spagna? Segui queste nuove regole se non vuoi rischiare una multa!

Hai scelto la Spagna come meta per la tua vacanza? Allora dovresti tenere a mente queste nuove regole per evitare di finire nei guai.

La Spagna ha deciso di mettere fine alla maleducazione dei turisti interazionali, introducendo delle nuove regole.

Infatti, il paese iberico sta cercando in tutti i modi di tenere a bada le persone indisciplinate e lo ha fatto introducendo delle nuove misure. Scopriamole insieme.

Nuove regole in Spagna per i turisti maleducati

La Spagna ha deciso di dare un taglio alle azioni inappropriate dei turisti, con alcune nuove regole che questi ultimi devono seguire per non rischiare di prendersi una multa.

Le misure da poco introdotte comprendono multe per chi urina nell’oceano, multe per i bagnanti ubriachi che finiscono in mare, divieto di utilizzare lo shampoo sulle spiagge e tanto altro. Vediamo le restrizioni principali.

No topless tra le nuove regole

Le autorità di Barcellona e dell’isola di Maiorca vogliono dare un’aria sofisticata alle loro città. Per questo motivo hanno vietato alle donne in bikini e agli uomini senza maglietta di passeggiare nei centri cittadini. In alcune zone è persino vietato camminare dalla macchina alla spiaggia senza una t-shirt, un’infrazione che può comportare una multa fino a 300 euro.

Niente più pipì in mare

Le autorità della città costiera nord-occidentale di Vigo hanno comunicato ai vacanzieri che rischiano una multa di 750 euro se vengono sorpresi a urinare in mare. I funzionari hanno dichiarato che saranno allestiti dei bagni pubblici temporanei nelle ore di punta, ma che chiunque venga sorpreso a urinare sulla spiaggia o in mare finirà nei guai con la legge.

Vietato fumare in alcune spiagge della Spagna

Se siete il tipo di persona che non riesce a fare a meno di una sigaretta nemmeno in spiaggia, attenzione a dove vai! In alcune spiagge, tra cui quelle di Barcellona e delle Isole Baleari, è vietato fumare. Fai attenzione quindi ai vari cartelli e alle aree designate per i fumatori. Chi viene sorpreso a fumare in aree in cui è vietato può incorrere in multe fino a 2.000 euro.

Limiti al consumo di alcolici nei resort all-inclusive

Le autorità hanno introdotto nuove regole che vietano il consumo illimitato di alcol nei pacchetti all-inclusive. Questo è parte della nuova legge sul turismo, finalizzata ad attrarre un turismo di qualità. Secondo il nuovo regolamento, con il pacchetto all-inclusive i vacanzieri potranno consumare tre bevande a pranzo e tre bevande a cena. Se ne consumeranno di più, dovranno pagarle. Inoltre, attenzione se si viene beccati a bere per strada in alcune città. Infatti a Barcellona e a Madrid si potrebbe rischiare una multa fino a 600 euro.

Divieto di usare il megafono in tour

I residenti di Barcellona sono stanchi delle folle di turisti che si agitano su e giù per le strade della città. Per questo motivo i funzionari hanno posto un limite al numero di persone che possono partecipare a un tour. Nel centro della città i gruppi di turisti sono ora limitati a 15, che salgono a 30 nelle zone più spaziose della città. Sono stati vietati anche i megafoni e alle guide è stato detto di parlare a bassa voce nelle strade strette o di spiegare i loro punti solo nelle aree aperte, come le piazze. I gruppi di guide possono circolare in una sola direzione e sono limitati a 24 strade.

Multe salate per il salto dal balcone

E’ una pratica molto comune negli hotel che hanno la piscina sottostante, così come il salto tra balconi. Il problema è che negli ultimi anni è stato responsabile di diversi incidenti mortali in località turistiche spagnole. Per questo motivo, se si viene beccati in flagrante, si rischia una multa di 60 mila euro.