Federica Calemme e Lulù Selassiè: cosa è successo dopo il GF Vip? La foto non lascia dubbi

Federica Calemme e Lulù Selassiè: cosa è successo tra di loro dopo il GF Vip? La foto non lascia dubbi.

Federica Calemme e Lulù Selassiè si sono conosciute nella casa del Grande Fratello Vip ed in molti si chiedevano come fosse oggi il loro rapporto, una volta uscite dalla casa. Le due sono rimaste amiche e, ieri sera, complice la presenza di Lulù a Napoli, la città in cui vive Federica, hanno trascorso la serata insieme immortalando il momento con una foto che ha incantato i fan.

A cena insieme, Lulù e Federica hanno regalato ai rispettivi fan la foto della reunion. Entrambe bellissime e con un outfit che esaltava le loro forme, si sono concesse un selfie in ricordo di una bellissima serata. Le due vippone, tuttavia, non erano sole. Con loro infatti, c’era una persona speciale per entrambe.

Federica Calemme e Lulù Selassiè: reunion a Napoli e foto che ha incantato i fan

Dopo aver trascorso qualche giorno a Milano per lavoro, ieri, Lulù che dopo l’addio a Manuel Bortuzzo ha avuto un evidente cambiamento, con le sorelle Jessica e Clarissa, ha raggiunto Napoli dove si è concessa una cena con Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Il manager napoletano, se con Federica ha iniziato una storia d’amore che dura ancora oggi, con Lulù, sin dalle prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, ha instaurato un rapporto d’amicizia che stanno coltivando anche dopo il reality.

In quel di Napoli, così, i tre vipponi si sono concessi una serata insieme immortalando il momento con delle foto ricordo che sono state particolarmente apprezzate dai fan. La foto di Lulù e Federica insieme, in particolare, ha incantato tutti.

Entrambe more, con i capelli scuri e lunghi e un viso dai lineamenti perfetti, hanno lasciato senza parole. Federica, per l’occasione, ha indossato un outfit chiaro con gonna lunga con uno spacco sulla coscia mentre Lulù ha optato per un outfit simile con top e gonna lunga con spacco sulla coscia ma nero. Un look diverso da quelli sfoggiati nella casa del Grande Fratello Vip dove ha spesso indossato abiti rossi. Un connubio perfetto quello di Lulù e Federica che sui social è stato apprezzatissimo dai fan di entrambe.

Non si tratta, tuttavia, della prima reunion. Le due ragazze si erano riviste anche a Roma durante una cena organizzata pochi giorni dopo la fine del Grande Fratello Vip. Quella sera, a cena con loro, oltre a Gianmaria Antinolfi, c’era anche Manuel Bortuzzo, all’epoca ancora fidanzato con la Selassie, Aldo Montano e la moglie Olga.