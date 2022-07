“Lo faccio con grande entusiasmo”: la confessione spiazzante di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi torna a far parlare di sé con una dichiarazione che spiazza i telespettatori, è arrivato il momento di scoprire cosa fa con entusiasmo.

Alessia Marcuzzi è uno dei personaggi più amati della tv italiana, ma negli ultimi tempi ci ha fatto sentire un po’ la sua mancanza. Solarità spumeggiante e sorriso splendido, la romana classe 1972 è diventata un vero e proprio simbolo degli anni Novanta. Ha mosso i primi passi in tv grazie a programmi di successo, diventando un’icona di bellezza, ma lei ha puntato sempre sulla sua simpatia.

Era il 1995 quando approdava a Mediaset in Colpo di Fulmine, passando poi per i tour del Festivalbar, Mai Dire Gol e qualche fiction come Carabinieri. I più giovani però, ricorderanno le sue più recenti conduzioni del Grande Fratello, di cui è stata la madrina assoluta tra il 2005 e il 2016, e dell’Isola dei Famosi. Nel 2019 e nel 2020 la Marcuzzi ha tentato anche l’esperienza di Temptation Island, che però non si è più ripetuta.

Dopo qualche altra apparizione infatti, Alessia ha deciso di ritirarsi dalle scene. Dedicandosi pienamente alla sua vita di mamma, la conduttrice si è presa una pausa dal piccolo schermo. Nella sua vita non sono mancati gli impegni, legati principalmente alla sua attività imprenditoriale di moda. L’ex madrina del GF ha lanciato nel 2012 il marchio Marks And Angels, incentrato sulla produzione di borse e accessori in pelle made in Italy realizzati a mano.

Il grande ritorno della conduttrice in tv, la proposta che ha sorpreso la Rai

Già da qualche settimana, tra anticipazioni e curiosità, era giunta la notizia che riguardava proprio il suo grande ritorno in tv. Alessia Marcuzzi lo farà alla grande e soprattutto cambiando azienda. Dopo 28 anni, la conduttrice abbandona Mediaset per passare in Rai e a portare l’idea che è piaciuta sarebbe stata proprio lei.

Sembra proprio che la sua sprizzante voglia di fare abbia fatto centro nel direttore Coletta, che si è lasciato andare ad una rivelazione interessante su una delle nuove conduttrici della prossima stagione: “Quando Alessia mi ha portato l’idea di Boomerissima, è venuta con l’idea di tornare su Rai2“. Questo è dunque il titolo del prossimo programma che condurrà la Marcuzzi in prima serata, con partenza prevista per il 22 novembre. Ma di cosa si tratterà? Boomerissima sarà un varietà che metterà a confronto le generazioni, quella dei “boomer” appunto e quella dei millennials.

Nel programma quindi si ripercorreranno mode, musica, film e oggetti dei decenni passati, scatenando divertimento e ricordi. “Arrivo in Rai con grande entusiasmo. Il direttore Stefano Coletta ha detto che sono la donna più energetica che conosce“, ha affermato la conduttrice, aggiungendo che ora si sente carica di una responsabilità pazzesca. “Ne vedrete delle belle nel mio programma!“, ha annunciato poi senza dubbi, facendo crescere la trepidazione.