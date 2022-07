Costano meno di € 20! Cosa? Gli accessori super trendy di Zara

Gli accessori di Zara costano meno di € 20! Ma quali scegliere? E come abbinarli correttamente nei nostri look? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà tutti i segreti per utilizzare al meglio gli accessori dell’estate!

Non sei solita utilizzare gli accessori nei tuoi total look? Errore! Perché gli accessori sono fondamentali per realizzare degli outfit perfetti. È arrivato il momento di cambiare, infatti vedremo com’è possibile acquistare gli accessori più trendy del momento a meno di € 20! Bando alle ciance e via alla guida di stile di CheDonna!

Collane, orecchini, cinture, borse in paglia, chi più ne ha più ne metta! Gli accessori sono la vera novità fashion del 2022!

Non che prima non esistevano ma non erano fondamentali come in questo preciso momento.

Qualunque look noi vogliamo indossare, da quello più easy da spiaggia a quello più formale da lavoro gli accessori devono avere un ruolo fondamentale.

Ma molte di noi non sanno proprio da dove iniziare, infatti non avendo mai indossati accessori particolarmente vistosi rischiamo di cadere facilmente nell’errore di stile.

Allora cosa aspettare? Diamo il via a questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli accessori più trendy dell’estate 2022, che costano meno di € 20 e sono acquistabili da Zara!

Costano meno di € 20 gli accessori di Zara dell’estate: collana maxi, foulard, borsa in paglia e tacco colorato!

Abbinare gli accessori nel modo corretto non è un vero e proprio gioco da ragazzi. Ci vuole esperienza e bisogna conoscere tutte le regole del fashion. La prima regola da seguire in fatto di accessori, se non siamo proprio delle esperte, è utilizzarne uno a look. Scegliete un accessorio particolare e vistoso e abbinatelo al vostro total look. In questo modo non potrete mai sbagliare!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali accessori di Zara da scegliere a meno di € 20:

foulard satinato: da mettere sul collo, in testa effetto bandana, oppure come accessorio sulle nostre borse in paglia, è l’accessorio che non possiamo non avere, ed è il foulard satinato. Da scegliere nelle colorazioni gialle e blu a fantasia, costo € 5,95.

da mettere sul collo, in testa effetto bandana, oppure come accessorio sulle nostre borse in paglia, è l’accessorio che non possiamo non avere, ed è il foulard satinato. Da scegliere nelle colorazioni gialle e blu a fantasia, costo € 5,95. mini borsa a tracolla in rafia: la borsa di paglia è oramai parte integrante dei nostri look estivi. Ancora non ne avete una? Allora approfittatene dei saldi da Zara e acquistate il modello in rafia a forma di secchiello con ricami floreali al costo di € 19,95.

la borsa di paglia è oramai parte integrante dei nostri look estivi. Ancora non ne avete una? Allora approfittatene dei saldi da Zara e acquistate il modello in rafia a forma di secchiello con ricami floreali al costo di € 19,95. scarpa tacco tessuto: una scarpa colorata con il tacco è sempre utile da tenere nella nostra scarpiera, quindi perché non acquistare una décolleté rossa in saldo da Zara? Costo € 19,95.

una scarpa colorata con il tacco è sempre utile da tenere nella nostra scarpiera, quindi perché non acquistare una décolleté rossa in saldo da Zara? Costo € 19,95. collana perline multicolore: ultima, ma non per importanza, è la collana, l’accessorio per eccellenza. Per l’estate 2022 sceglila maxi e colorata! Da Zara a € 9,95. A proposito, Ecco l’accessorio trendy dell’estate! Indossalo come Elodie!

Anche per oggi termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista il brand Zara e gli accessori dell’estate a prezzi scontati!

Alla prossima guida di stile! Per rimanere al passo con tutte le novità fashion del momento!