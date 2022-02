Tutto sulla dieta di Matteo Berrettini: ecco cosa mangia e come si allena

È uno dei più forti tennisti italiani di tutti i tempi: scopriamo tutto sulla dieta di Matteo Berrettini, cosa mangia e come si allena.

Conosciuto anche come “The hammer” per i suoi colpi potenti di servizio e dritto, Matteo Berrettini è di sicuro uno dei più forti tennisti italiani di tutti i tempi. L’unico ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon e fresco di semifinale agli Australian Open dove ha perso contro Rafael Nadal che ha poi vinto il torneo.

Attualmente sesto nel ranking Atp, ha conquistato anche 5 titoli Atp tra cui il Queen’s Club, insomma parliamo di un vero e proprio campione. E oltre ad essere salito agli onori della cronaca sportiva, di recente lo abbiamo potuto anche ammirare sul palco del Festival di Sanremo.

Ospite della serata inaugurale l’atleta è apparso visibilmente emozionato anche perché “Senza racchetta in mano non sono a mio agio” ha dichiarato sul palco dell’Ariston. In forma smagliante scopriamo la dieta di Matteo Berrettini, cosa mangia e come si allena questo promettente atleta.

Ecco la dieta di Matteo Berrettini

Lo abbiamo potuto ammirare sul palco del Teatro Ariston nella serata inaugurale del Festival di Sanremo in tutto il suo splendore: stiamo parlando di Matteo Berrettini il numero 6 al mondo nel tennis. Un vero e proprio campione che si sta facendo strada contro tanti altri grandi atleti di questa generazione, tra Djoković, Nadal, e molti altri.

Ma cosa mangia questo grande campione? Una domanda che in tanti si pongono visto il fisico eccezionale che può vantare. Qual è la sua dieta? E come si allena? Scopriamo di più su Matteo Berrettini.

Essendo un atleta Berrettini deve seguire un regime alimentare idoneo all’attività fisica che svolge, ecco perché è seguito da una nutrizionista che ha iniziato con lui un percorso di educazione alimentare. In pratica mangia bene e le rinunce che fa oggi ai fin sportivi gli pesano anche meno.

Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport il tennista romano, classe ’96, sarebbe quasi completamente astemio quindi in genere non beve, se non ogni tanto si concede un brindisi per un’occasione speciale. Non ama il cibo spazzatura ma predilige gli hamburger.

Inoltre, ama la pasta che con la pizza non sono eccezioni ma elementi costanti nella sua dieta visto che sono utili per recuperare energie e appagare la mente. Inoltre, nella sua alimentazione non manca mai il riso in bianco e il petto di pollo.

Ogni tanto si concede la carbonara perché è uno dei suoi piatti preferiti e se deve scegliere una cucina straniera preferisce quella spagnola.

Alto 196 centimetri e con un peso di 95 chili, principalmente dovuto ai muscoli, Berrettini non disdegna anche di prepararsi qualcosa da solo. Già, il bel Matteo ogni tanto si cimenta anche ai fornelli e scopriamo che talvolta prepara la pizza, la cacio e pepe e l’aglio, olio e peperoncino. Tutte le sue specialità.

Insomma sarà contenta la sua fidanzata, la tennista Ajla Tomljanović, classe ’93, croata e naturalizzata australiana.