Clamoroso ritorno a Uomini e Donne? Doccia fredda per Maria De Filippi

Clamoroso ritorno nella prossima stagione di Uomini e Donne? Dopo rumors e indiscrezioni varie, arriva la doccia fredda per Maria De Filippi.

Uomini e Donne tornerà in onda a settembre con una nuova stagione. Secondo i rumors riportati dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, potrebbero essere quattro i nuovi tronisti sui quali potrebbe puntare Maria De Filippi. Quattro nuovi tronisti tra i quali potrebbe spuntare anche un volto già conosciuto dal pubblico del dating show di canale 5, ma sarà vero?

Tra i tanti nomi, quello che sta maggiormente circolando sul web è quello di una delle ex corteggiatrici più amate dai telespettatori. Tuttavia, a gelare il pubblico e la stessa Maria De Filippi è stata lei stessa rispondendo alle domande dei fan sui Instagram.

Sfuma il colpaccio di Maria De Filippi: la più desiderata non sarà a Uomini e Donne

Tra le ex corteggiatrici della scorsa stagione di Uomini e Donne che ha lasciato il segno sul pubblico è sicuramente Lilli Pugliese che è stata apprezzata per l’atteggiamento discreto ed educato che ha mantenuto anche durante la scelta di Luca Salatino che le ha preferito Soraia Ceruti. Il nome di Lilli è stato accostato al trono subito dopo la scelta di Luca e, con il passar dei giorni, i rumors sono diventati sempre più insistenti.

Rispondendo alle domande dei followers, Lilli ha spiegato di non avere in programma un ritorno a Uomini e Donne dove, invece, tornerà Gemma Galgani che, secondo Giorgio Manetti, non lascerà mai la trasmissione.

“No, in tv non credo. Però mi puoi vedere qua nelle Stories”, è stata la risposta di Lilli alla domanda di un followers. La Pugliese, inoltre, ha ammesso di non pensare più a Luca Salatino perchè “ormai è passato un sacco di tempo. Ad un certo punto si va avanti”.

Infine, ha parlato anche della recente rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, arrivata poco tempo dopo la fatidica scelta nello studio del programma di Maria De Filippi. “Eh mi è dispiaciuto, perché non me l’aspettavo! Erano molto carini insieme, mi piacevano si vede che… non lo so, non conosco i motivi, quindi… è andata così”, ha concluso.

Il pubblico, dunque, dovrà rinunciare a Lilli, ma potrà contare sulla presenza di Gemma Galgani che potrebbe tornare con un naso nuovo come sostengono le ultime indiscrezioni.