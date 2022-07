Afte della bocca: come eliminarle velocemente? Rimedi e consigli 

Sono un disturbo piuttosto comune, raramente si portano dietro delle complicazioni e nella maggior parte dei casi guariscono da sole entro una o al massimo due settimane. Dal momento che possono generare fastidio e malessere, però, ecco qualche indicazione e consiglio utile su come eliminare le afte velocemente.

Partendo da identificarne la causa: infatti, le afte guariscono più velocemente se si riesce a lavorare su cosa le ha generate. Purtroppo, le afte della bocca sono una manifestazione piuttosto aspecifica e possono essere legate tanto a malattie intestinali ed a disturbi a carico dell’apparato digerente quanto a un periodo di forte stress che abbia compromesso il sistema immunitario anche a una cattiva igiene orale. Verificare, anche con l’aiuto del proprio medico di fiducia, il proprio quadro generale può aiutare insomma a trovare il rimedio più efficace per trattare le afte.

Dieta, igiene orale e rimedi che si possono acquistare in farmacia sono i migliori alleati della guarigione veloce delle afte

In via del tutto generale seguire una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura fresche che garantiscano il giusto apporto di vitamine e povera invece di alcol, grassi, alimenti piccanti o irritanti può aiutare nel trattamento delle afte.

Nella lunga lista di rimedi per trattare le afte della bocca compaiono sciacqui con acqua e sale da effettuare dopo aver lavato i denti per assicurarsi una migliore disinfezione della bocca. Un effetto simile lo si può ottenere sfruttando le proprietà disinfettanti dell’olio di tea tree, anch’esso da diluire in acqua e applicare invece direttamente sulla lesione, o quelle antibatteriche del miele. Il più citato dei rimedi per la guarigione delle afte è la pasta di bicarbonato, ottenuta mischiando comune bicarbonato di sodio con acqua, anch’essa da applicare sulla ferita. Anche l’aloe vera, però, è un ingrediente presente in molti prodotti indicati per il trattamento delle afte della bocca soprattutto perché aiuta a lenire i fastidi generati dalla ferita.

Non a caso in farmacia non è difficile trovare rimedi contro le afte che hanno, tra le diverse componenti, proprio l’aloe vera. La maggior parte delle soluzioni da farmacia per velocizzare la guarigione delle afte sono soluzioni in gel, in spray, in collutorio che, una volta applicati, agiscono nel formare una sorta di film o pellicola protettiva sulla ferita che la tiene al riparo dai residui di cibo, dalle sollecitazioni meccaniche durante la masticazione che potrebbero peggiorare l’infiammazione e allungare i tempi per la guarigione. E’ importante rispettare l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra un’applicazione e l’altra ed assicurarsi di usarli solo a bocca perfettamente pulita.