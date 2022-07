Risotto estivo con i sapori dell’inverno? Provate, sarà una sorpresa

Un ingrediente più tipicamente invernale, la salsiccia, e uno estivo come le zucchine: mettiamoli insieme per un risotto zucchine e salsiccia

In inverno il risotto con la salsiccia è ottimo, in estate quello con le zucchine è un must. Ma se provassimo a metterli insieme per un pranzo o una cena veloce?

Nasce così il risotto cremoso con zucchine e salsiccia, molto facile da preparare e un’ottima idea anche quando abbiamo ospiti.

Risotto cremoso con zucchine e salsiccia, anche il formaggio conta

Se usiamo il formaggio spalmabile, per mantecare alla fine basterà il burro, come negli ingredienti che trovate sotto. Se non lo osiamo, allora mantechiamo anche con 100 grammi di parmigiano o grana grattugiato.

Ingredienti (per 4 persone):

450 g di riso Carnaroli

350 g di salsicce

3 zucchine piccole

150 g formaggio spalmabile

1 cipolla bianca piccola

1,7 l di brodo vegetale

40 g di burro

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione: Risotto cremoso

Partiamo preparando il brodo vegetale nel classico modo. Una pentola con acqua fredda, 2 carote già pelate e tagliate a metà, una costa di sedano divisa a pezzi, 2 pomodori pachino tagliati a metà, i mazzetto di prezzemolo. Quando il brodo è pronto (in alternativa possiamo usare del dado vegetale preparato in casa o comprato), spegniamo e filtriamolo. Poi versiamolo in un altro tegame e teniamolo in caldo fino a quando prepareremo il riso.

Prendiamo la salsiccia, estraiamola dal budello e spezzettiamo la polpa direttamente con le mani. Versiamola in un tegame con il fondo spesso senza aggiungere grassi e facciamola rosolare a fiamma media per 4-5 minuti girandola con un cucchiaio di legno.

Quando comincia a buttare fuori il grasso sarà pronta: spegniamo e togliamo dal fuoco tenendola da parte, ci servirà più avanti.

Riutilizzando lo stesso tegame della salsiccia, scaldiamo l’olio extravergine d’oliva e mettiamo a soffriggere la cipolla tritata molto finemente. Quando ha preso colore, aggiungiamo il riso e lasciamolo tostare a fiamma medio-alta per un paio di minuti.

A quel punto versiamo il brodo che serve per coprire il riso e lasciamo cuocere per 15-16 minuti continuando ad aggiungere brodo un mestolo alla volta, fino a quando si assorbe. Intanto che portiamo il riso a cottura, laviamo e spuntiamo le zucchine, poi grattugiamole con una grattugia a fori grossi.

Aggiungiamo le zucchine al risotto, tanto basteranno 10 minuti per la loro cottura, assaggiamo e regoliamo di sale. Poi quando mancano 5 minuti alla fine uniamo anche il formaggio spalmabile e mescoliamo bene con il cucchiaio di legno. Per ultima, prima di spegnere, buttiamo dentro anche la salsiccia e lasciamo insaporire 2 minuti.

Spegniamo, mantechiamo con il burro tagliato a pezzetti (e tirato fuori dal frigorifero almeno quando mettiamo su il riso) lontano dal fuoco. Qualche macinata di pepe fresco e possiamo portare in tavola, decorando eventualmente il piatto con qualche ago di rosmarino.