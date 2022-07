Le Isole Canarie non sono esattamente come te le aspetti: ecco perché

Le Isole Canarie potrebbero rivelarsi diverse da quelle che ti aspettavi. Sfatiamo alcune delle idee più comuni.

Se stai pensando di passare alcuni giorni di relax nelle Isole Canarie o sei appena arrivata a destinazione, potresti non essere a conoscenza di alcune delle più comuni idee sbagliate sul luogo.

Prima di tutto, le Isole Canarie includono ben sette isole, perciò non include solamente Tenerife. Infatti, sono composte anche dalle seguenti isole: Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro, Lanzarote, La Palma e La Gomera. Anche per questo motivo sono una meta che ha molto da offrire, più di quello che immagini.

Alla scoperta delle Isole Canarie

A dispetto di quanto si senta dire, le Canarie sono una destinazione incredibile, che vanta attività culturali, paesaggi mozzafiato e una deliziosa scena gastronomica e vinicola. Senza ovviamente menzionare il bel tempo.

Scopriamo allora insieme quali sono le idee sbagliate più comuni che i turisti hanno quando pensano alle Isole Canarie.

Sono pacchiane

Come in ogni destinazione, anche alle Canarie ci sono parti che sono di cattivo gusto. Alcune città di villeggiatura su varie isole sono piene di resort di lusso, ostelli economici che attirano visitatori stranieri che vogliono solo divertirsi. Ma queste sono solo alcune aree specifiche. Con qualche ricerca in più, potrai facilmente visitare parti più autentiche di ogni isola. Sei delle sette isole principali delle Canarie producono vino, e il turismo del vino è un modo sofisticato e piacevole per sperimentare la cultura e la cucina delle isole.

Sono molto turistiche

Naturalmente le Isole Canarie sono affollate di turisti in ogni periodo dell’anno. Nei giorni pre-pandemia, Tenerife ha accolto più di sei milioni di visitatori. Fuerteventura, invece, ne ha accolti solo due milioni. Altre isole invece ospitano solitamente alcune migliaia di turisti ogni anno. Se si esce dai percorsi turistici tradizionali e se ci si dirige verso isole meno visitate, si incontrano luoghi ancora più appartati del solito. Potreste persino imbattervi in una o due spiagge deserte.

Non c’è niente di culturale da fare

I capoluoghi di isole come Tenerife e Gran Canaria offrono una varietà di monumenti storici e musei da esplorare. Vengono organizzati festival e celebrazioni locali e alcuni dei più emozionanti sono i festeggiamenti per il Carnevale, che si svolgono ogni febbraio. Le Isole Canarie non sono solo mare a relax. Puoi tranquillamente trascorrere una giornata in un museo, fare shopping o visitare le meraviglie architettoniche o artistiche. Non solo, ogni isola offre diverse possibilità di escursioni a piedi, in bicicletta e di arrampicata su roccia, oltre a sport acquatici come immersioni, surf e altro.

Le spiagge sono brutte e con la sabbia nera

Alcune spiagge delle Isole Canarie hanno una sabbia nera di origine vulcanica. Tuttavia, molte spiagge hanno sabbia dorata o bianca fine. Tra queste ultime troviamo quelle di Fuerteventura, caratterizzate da una sabbia bianca tipica dei Caraibi.

Sono molto vicine alla terraferma spagnola

Sebbene le Isole Canarie appartengano alla Spagna, in realtà si trovano più vicine all’Africa. Si impiegano quasi tre ore di volo dalla capitale spagnola alle isole.

Sono sempre calde

Una delle maggiori attrattive delle Isole Canarie è il clima. Ci si può aspettare sole tutto l’anno e temperature calde. Sono pochi i luoghi in Europa in cui è possibile abbronzarsi in spiaggia a gennaio, e questo fa parte del fascino delle Canarie. Tuttavia, le serate invernali possono essere fredde e ventose. Per questo motivo ti consigliamo di portare capi più pesanti, soprattutto se hai in mente di fare alcune escursioni.