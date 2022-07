Arianna Montefiori, che spettacolo: l’ex di Che Dio che aiuti incanta

By

Arianna Montefiori lascia tutti senza parole: l’attrice, ex di Che Dio ci aiuti, in bikini, è una bellezza davvero mozzafiato.

Arianna Montefiori non è solo brava nel suo lavoro, ma è anche una bellezza mozzafiato. L’attrice che il pubblico ha amato come protagonista di Che Dio ci aiuti, su Instagram dove è molto presente, condivide tanti momenti della sua vita quotidiana. Una foto, però, ha letteralmente lasciato senza parole i suoi fan.

Bellissima, alta, con un fisico longilineo e in perfetta forma, capelli biondi e un viso dai lineamenti perfetti, la Montefiori è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. I fan, però, possono solo ammirare perchè il cuore dell’attrice è già impegnato.

Arianna Montefiori, che spettacolo in bikini: web in delirio

Bellissima, simpatica, elegante e raffinata, Arianna Montefiori, in bikini e non solo, è uno spettacolo della natura. La sua è una bellezza naturale a 360 gradi e il pubblico apprezza anche la semplicità e l’umiltà che sfoggia sui social e nella vita quotidiana. Tra le attrici che hanno partecipato alle varie stagione di Che Dio ci aiuti che, nella settima, avrà come protagonista indiscussa Francesca Chillemi il cui personaggio subirà un cambiamento drastico, Arianna Montefiori è sicuramente una delle più amate dal pubblico.

Senza un filo di trucco, in bikini e con un sorriso rassicurante, la Montefiori incanta nella foto che vedete qui in alto. Tanti i commenti di amici, colleghi e fan che sottolineano la sua bellezza così semplice e naturale. “La bellezza”, scrive Alessia Marcuzzi. “Semplicemente perfetta”, scrive una ragazza. E ancora: “Sei luce”, “Il tuo sorriso sempre stupendo”, “Favolosa e simpaticissima”, “Meravigliosa”.

Tanti complimenti per la Montefiori che si è concessa una vacanza con il marito Mattia Briga. L’attrice e l’ex allievo di Amici si sono sposati a dicembre 2001 dopo due anni di fidanzamento. Innamorati, felici e sempre più complici, con il loro amatissimo cane, si trovano in Francia come mostra la stessa Arianna condividendo alcuni momenti tra le storie di Instagram.

Oltre a Francesca Chillemi che, sul set, incanta in minigonna e stivali, anche la Montefiori lascia tutti senza parole per la sua bellezza e tra i fan c’è chi spera di rivederla recitare in Che Dio ci aiuti.