Ecco il trucco infallibile per girare la frittata senza romperla

Girare una frittata senza romperla può essere più complicato di quanto si possa pensare: ecco il trucco per una riuscita perfetta.

La frittata è uno dei piatti più consumati quando si ha poco tempo ma si vuole comunque gustare qualcosa di nutriente e gustoso. Semplice ed economica, la frittata è un pasto universale.

Inoltre è versatile perché si può preparare con tanti ingredienti diversi: dai formaggi alle verdure, passando per gli affettati fino ad arrivare alla pasta. Insomma le ricette per portare in tavola la frittata sono davvero infinite.

Ma per realizzare una frittata a regola d’arte dobbiamo saperla girare senza romperla: ecco il trucco per un risultato infallibile.

Con questo trucco si può girare la frittata senza romperla

Fare una frittata può sembrare a prima vista un’operazione semplice e alla portata di tutti. A base di uova, la frittata deve essere cotta da entrambi i lati, a differenza dell’omelette francese che invece non deve essere girata.

Per ovviare al problema di doverla girare senza rompere si può sempre cuocere la frittata nel forno. In tal caso non avremo l’incombenza di doverla cuocere dall’altro lato e dunque di doverla girare.

Ma se invece vogliamo farla nella maniera classica, ovvero in padella, dobbiamo conoscere il trucco che ci permetterà di girare la frittata senza romperla. Una mossa semplice che ci consentirà senza troppa fatica di ottenere una frittata bella da vedere e buona da mangiare.

Intanto dobbiamo utilizzare alcune accortezze per far sì che la frittata si possa girare in modo opportuno e senza romperla. La prima cosa da fare è ungere leggermente la padella e poi mettiamo giù le uova sbattute, dopo averle mescolate con un po’ di parmigiano, se piace, e un pizzico di sale e pepe. Scopri anche il trucco per non far attaccare la frittata alla padella.

Quindi se abbiamo deciso di farla semplice procediamo a versare le uova in padella, altrimenti aggiungiamo anche gli altri ingredienti e poi versiamo il tutto nella pentola sul fuoco.

Trascorso qualche minuto la frittata inizierà a rapprendersi, e allora sarà il momento di girarla dall’altro lato. Ma per farlo potremo avvalerci di un semplice trucco che ci permetterà di non farla rompere.

Il segreto è utilizzare un coperchio con il diametro leggermente più grande di quello della frittata. A questo punto, dalla padella facciamo scivolare la frittata sul coperchio. Quindi mettiamo sopra di essa la padella vuota e rigiriamo la frittata dal lato del coperchio.

In questo modo la nostra frittata resterà intatta e non si romperà. Un trucco semplice che ci aiuterà a realizzare una frittata perfetta e soprattutto a girarla senza romperla. Cosa che invece potrebbe accadere se non si ha molta manualità e si procede con il classico metodo, ovvero quello di farla saltare nella padella stessa.

In tal caso occorre afferrare il manico della padella con fermezza e spostare la frittata rapidamente prima in avanti e poi indietro, dando un colpo secco. In questa maniera essa girerà su se stessa ricadendo in padella dall’altro lato in modo da poter completare la cottura. Senza dubbio questo metodo prevede una certa manualità che non tutti hanno in cucina.