Frittata attaccata alla padella? Con questo trucco si staccherà subito

Se la frittata si è attaccata alla padella ecco il trucco per farla staccare subito senza romperla o peggio doverla grattare via.

La frittata è uno dei piatti più veloci e all’apparenza semplici da preparare. Infatti, anche se può sembrare facile cucinare una frittata per molti può rivelarsi un vero disastro. Pensiamo ad esempio a quando arriva il momento di girarla.

Molti non hanno dimestichezza e finiscono spesso anche per romperla. Non solo, un altro degli inconvenienti che spesso accadono quando si prepara la frittata è farla attaccare alla padella.

Questo poi ci impedisce di cuocerla come si deve, ma non solo, rischiamo di romperla tutta e poi di dover anche ripulire per bene la padella. Cosa fare allora? Scopriamo il trucco per non fare una frittata che resta attaccata alla padella.

Ecco il trucco per non fare una frittata attaccata alla padella

Alzi la mano chi non si è mai cimentato nella preparazione di una frittata. Un salvacena perfetto, quando siamo di corsa e dobbiamo preparare una cena per tutta la famiglia in velocità.

La frittata è infatti un pasto sano e nutriente a base di uova, a cui si possono aggiungere verdure o formaggi, rendendolo ancora più ricco che si prepara in poco tempo e all’ultimo minuto.

Tra gli inconvenienti che spesso possono capitare quando si prepara una frittata c’è però quello di vederla attaccarsi alla padella. Un problema che rischia di mettere repentaglio tutta la nostra cena.

Anche perché una volta che la frittata si è attaccata alla padella per staccarla si finisce per romperla e frantumarla in mille pezzi, rendendola praticamente immangiabile. Non solo, una volta che la frittata si è attaccata diventa anche impossibile girarla.

Come fare allora? Scopriamo il trucco per far staccare la frittata dalla padella.

Premesso che per fare una frittata morbida e non farla venire gommosa e asciutta non bisogna mai commettere questo errore. Qui trovi anche una squisita ricetta per preparare una frittata con un ingrediente segreto che tutti abbiamo in cucina.

Ma come si fa a non far attaccare la frittata alla padella? Intanto per cuocerla meglio optare per una padella antiaderente. Se non l’abbiamo potremo utilizzarne una in acciaio avendo cura di ungere il fondo.

Poi dopo aver sbattuto leggermente le uova versiamole nella padella unta e già ben calda. Senza mettere il fuoco al massimo, basterà cuocerla piano piano e dopo qualche minuto dovremo girarla dall’altro lato, ma solo quando la frittata si staccherà dal fondo della padella.

Ma cosa succede se mentre andiamo per girare la nostra frittata non si stacca dalla padella? Ecco il trucco che potremo utilizzare anche nel caso in cui la frittata si attacchi alla padella dopo averla girata.

Basterà togliere la padella dal fuoco e metterci sopra un piatto o un coperchio. E lasciarla così per almeno un paio di minuti. In questo modo il vapore che si formerà farà staccare la frittata dal fondo della padella. Un trucco semplicissimo che ci permetterà di gustare la nostra frittata senza romperla.

Infine, non dimentichiamo che se vogliamo evitare di far attaccare la frittata alla padella, e anche la fastidiosa operazione di girarla, possiamo sempre optare per cuocerla in forno, qui trovi tutti i trucchi.

Grazie a queste astuzie le nostre frittate saranno sempre perfette.